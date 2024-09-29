У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок масованої атаки РФ

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок масштабного обстрілу РФ КАБами 29 вересня. Наразі відомо про 11 постраждалих.
У Запоріжжі вже 11 поранених внаслідок обстрілу Росією
Як повідомили в ДСНС, внаслідок масованого авіаційного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, зросла кількість постраждалих до 11 людей, з них двоє врятованих.
За даними рятувальників, в одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи.
Також рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м.
В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу.
Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено.
РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю
29 вересня армія РФ атакувала КАБами місто Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано низку будинків та спочатку було відомо про 5 поранених.
Щодо стану шести постраждалих, то двоє з шести чоловіки, решта — жінки. У лікарні двоє — одна людина у тяжкому стані, друга — в середньому. Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.
За попередньою інформацією, росіяни 13 разів вгатили (попередньо — КАБами) по території обласного центру.
Також, за даними ОВА, через масовану атаку змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя.
Після 9:00 з-під завалів у Запоріжжі врятували жінку, яку весь цей час шукали.
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