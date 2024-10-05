Армія РФ готує наступ у Запорізькій області. Чим це загрожує

Війська РФ готують нові штурми на Оріхівському і Роботинському напрямках у Запорізькій області.
Головні тези:
- Армія Російської Федерації готує штурми на двох напрямках у Запорізькій області, загрожуючи безпеці України.
- Противник планує прорив на логістичних шляхах в Запоріжжі, що може підірвати оборону південної частини країни.
- Українські війська зазнали понад 400 обстрілів за добу, що свідчить про загострення ситуації на Запорізькому напрямку.
Армія РФ готує штурми на двох напрямках у Запорізькій області
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».
За словами Волошина, якщо на цьому напрямку відбудеться прорив, то противник зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони тримають Донецьку і південну частину Запорізької області.
Речник Сил оборони Півдня також повідомив, що за минулу добу лише у Запорізькій області населені пункти зазнали понад 400 обстрілів, а по позиціях українських військових на цьому напрямку було зафіксовано близько 300 обстрілів.
Росія готується посилити штурми на Запорізькому напрямку
У ЗСУ вже помітили тенденцію до загострення.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
Є тенденція, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці лінії розмежування буде загострюватись. За минулу добу вже було п’ять штурмів і, скажімо так, є тенденція до того, що вони збільшаться. За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного.
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