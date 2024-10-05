Армія РФ готує наступ у Запорізькій області. Чим це загрожує

Війська РФ готують нові штурми на Оріхівському і Роботинському напрямках у Запорізькій області.

Армія РФ готує штурми на двох напрямках у Запорізькій області

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За даними розвідки, противник готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним, ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, ймовірно, активізує нові штурми. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

За словами Волошина, якщо на цьому напрямку відбудеться прорив, то противник зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони тримають Донецьку і південну частину Запорізької області.

Речник Сил оборони Півдня також повідомив, що за минулу добу лише у Запорізькій області населені пункти зазнали понад 400 обстрілів, а по позиціях українських військових на цьому напрямку було зафіксовано близько 300 обстрілів.

Росія готується посилити штурми на Запорізькому напрямку

У ЗСУ вже помітили тенденцію до загострення.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.