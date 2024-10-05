Армия РФ готовит наступление в Запорожской области. Чем это чревато
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ готовит наступление в Запорожской области. Чем это чревато

Запорожская область
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Войска РФ готовят новые штурмы на Ореховском и Роботинском направлениях в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Армия РФ готовит штурмы в Запорожской области, угрожая безопасности Украины.
  • Украинские войска подверглись более 400 обстрелам в сутки на Запорожском направлении.
  • Противник планирует прорыв на логистических путях в Запорожской области.

Армия РФ готовит штурмы на двух направлениях в Запорожской области

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона «Единые новости».

По данным разведки, противник готовит новые штурмовые действия под Ореховым и Работиным, враг опрокидывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По словам Волошина, если на этом направлении произойдет прорыв, противник сможет взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны держат Донецкую и южную часть Запорожской области.

Спикер Сил обороны Юга также сообщил, что за минувшие сутки только в Запорожской области населенные пункты подверглись более 400 обстрелам, а по позициям украинских военных на этом направлении было зафиксировано около 300 обстрелов.

Россия готовится усилить штурмы в Запорожском направлении

В ВСУ уже заметили тенденцию к обострению.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области именно на этом участке линии разграничения будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов и, скажем так, есть тенденция к тому, что они увеличатся. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного.

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