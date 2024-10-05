Армия РФ готовит наступление в Запорожской области. Чем это чревато

Войска РФ готовят новые штурмы на Ореховском и Роботинском направлениях в Запорожской области.

Армия РФ готовит штурмы на двух направлениях в Запорожской области

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона «Единые новости».

По данным разведки, противник готовит новые штурмовые действия под Ореховым и Работиным, враг опрокидывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

По словам Волошина, если на этом направлении произойдет прорыв, противник сможет взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны держат Донецкую и южную часть Запорожской области.

Спикер Сил обороны Юга также сообщил, что за минувшие сутки только в Запорожской области населенные пункты подверглись более 400 обстрелам, а по позициям украинских военных на этом направлении было зафиксировано около 300 обстрелов.

Россия готовится усилить штурмы в Запорожском направлении

В ВСУ уже заметили тенденцию к обострению.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.