Росія розпочала на тимчасово окупованих територіях Запорізької області "призов" на строкову службу громадян України. Чоловікам варто звернутися до українського державного проєкту "Хочу жить".

Російські окупанти знову порушили Женевську конвенцію

На ТОТ Запоріжжя вже йде призов строковиків в російську армію.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, після російського призову українців відправляють у "навчальні центри" в тимчасово окупованому Криму чи Новоросійську.

Призову підлягають мешканці, які отримали російські паспорти. Але хочу зазначити, що після 2,5 років окупації перебувати на ТОТ, не отримавши паспорт, — це фізична загроза для життя та здоровʼя. По-друге, після призову наших мешканців відправляють до навчальних центрів на території окупованого Криму або Новоросійська, і після того відправляють на лінію фронту. Іван Федоров Глава Запорізької ОВА

Обіцянкам віри немає — на початку окупації гауляйтер балицький вже обіцяв 5-річний мораторій на службу у російському війську для громадян ТОТ. Очікувано збрехав.

Федоров наголосив, що призов РФ українців на ТОТ є прямим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

Мешканці захоплених територій, яких змусили вступити до ворожої армії, можуть звернутися в український державний проєкт "Хочу жить" і врятувати своє життя. Росія грубо порушує конвенцію про захист цивільного населення під час війни: державі-окупанту забороняється примушувати мешканців ТОТ служити в армії країни-окупанта.

Росія почала перший призов на строкову службу на ТОТ Херсонщини

Колаборант Сальдо заявив, що призовники проходитимуть строкову службу в частинах Південного військового округу.

За його словами, вони не проходитимуть службу на території, де проводиться “СВО”, і їх не залучатимуть для участі у виконанні її завдань. Поширити

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що наразі масової підготовки до призову на окупованих територіях не спостерігається, проте заяви окупаційної влади свідчать про плани використати місцеве населення для потреб російської армії.