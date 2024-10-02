Російські окупанти почали призов на строкову службу жителів ТОТ Херсонщини

Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про призов громадян України на строкову службу в армію РФ, який розпочався 1 жовтня 2024 року і триватиме до кінця року.

Росія почала перший призов на строкову службу на ТОТ Херсонщини

Колаборант Сальдо заявив, що призовники проходитимуть строкову службу в частинах Південного військового округу.

За його словами, вони не проходитимуть службу на території, де проводиться “СВО”, і їх не залучатимуть для участі у виконанні її завдань.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що наразі масової підготовки до призову на окупованих територіях не спостерігається, проте заяви окупаційної влади свідчать про плани використати місцеве населення для потреб російської армії.

Як це буде реально, побачимо. Було зрозуміло, що рано чи пізно ворог нашим ресурсом людським скористається, щоб наші люди брали участь у цій війні. Поширити

Як каже Соболевський, окупанти активно збирають інформацію про потенційних призовників через освітні заклади, соціальні реєстри та медичне страхування.

Вони збирають інформацію скрізь.

Він також зауважив, що окупанти стимулюють людей робити доноси про нелояльність до російського режиму або підтримку ЗСУ, що може бути використано для виявлення громадян, які підпадають під призов.

Соболевський наголосив, що єдиним надійним способом уберегти себе від призову є виїзд з окупованих територій у країни ЄС або інші безпечні регіони, але не до Російської Федерації.

Росія кидає мешканців ТОТ України на війну

Напередодні нелегітимний президент РФ Володимир Путін підписав указ про осінній призов у Росії з 1 жовтня по 31 грудня. Позаяк у його уяві окуповані території є частиною РФ, примусовий "призов" здійснюватимуть і там.

МЗС України висловило у зв’язку з цим рішенням рішучий протест, нагадавши, що Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Поширити

У Європейському Союзі назвали порушенням міжнародного права здійснення "військового призову" до російської армії на тимчасово окупованих територіях України.