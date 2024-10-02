Російські окупанти почали призов на строкову службу жителів ТОТ Херсонщини

Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про призов громадян України на строкову службу в армію РФ, який розпочався 1 жовтня 2024 року і триватиме до кінця року.
Головні тези:
- Російські окупанти оголосили призов на строкову службу для громадян України з окупованої частини Херсонської області.
- Окупанти збирають інформацію про потенційних призовників через різні джерела.
- МЗС України і Європейський Союз рішуче протестують проти призову на строкову службу в армію РФ, що порушує міжнародне право.
Росія почала перший призов на строкову службу на ТОТ Херсонщини
Колаборант Сальдо заявив, що призовники проходитимуть строкову службу в частинах Південного військового округу.
За його словами, вони не проходитимуть службу на території, де проводиться “СВО”, і їх не залучатимуть для участі у виконанні її завдань.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що наразі масової підготовки до призову на окупованих територіях не спостерігається, проте заяви окупаційної влади свідчать про плани використати місцеве населення для потреб російської армії.
Як каже Соболевський, окупанти активно збирають інформацію про потенційних призовників через освітні заклади, соціальні реєстри та медичне страхування.
Вони збирають інформацію скрізь.
Він також зауважив, що окупанти стимулюють людей робити доноси про нелояльність до російського режиму або підтримку ЗСУ, що може бути використано для виявлення громадян, які підпадають під призов.
Соболевський наголосив, що єдиним надійним способом уберегти себе від призову є виїзд з окупованих територій у країни ЄС або інші безпечні регіони, але не до Російської Федерації.
Росія кидає мешканців ТОТ України на війну
Напередодні нелегітимний президент РФ Володимир Путін підписав указ про осінній призов у Росії з 1 жовтня по 31 грудня. Позаяк у його уяві окуповані території є частиною РФ, примусовий "призов" здійснюватимуть і там.
У Європейському Союзі назвали порушенням міжнародного права здійснення "військового призову" до російської армії на тимчасово окупованих територіях України.
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