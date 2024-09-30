Путін підписав указ про осінній призов — скільки росіян залучать до армії

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов. Зокрема на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня заберуть 133 тисячі осіб.
Головні тези:
- Згідно з указом Путіна, на осінній період до армії РФ призвуть 133 тисячі осіб у віці від 18 до 30 років.
- Строк військової служби за призовом складатиме 12 місяців, а призовники направлятимуться до пунктів дислокації військових частин.
- Указом також передбачено звільнення військовослужбовців, чий термін служби вже закінчився.
- Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тисяч військовослужбовців шляхом підписання відповідного указу.
Путін наказав набрати в армію 130 тисяч строковиків
Згідно з указом, Путін постановив з 1 жовтня по 31 грудня призвати на військову службу 133 тисячі осіб.
Йдеться про громадян РФ у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.
Також згідно з документом, потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.
Як повідомив заступник начальника організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Володимир Цимлянський, строк військової служби за призовом не зміниться і становитиме 12 місяців, а відправлення призовників зі збірних пунктів сплановано з 15 жовтня 2024 рок.
За словами Цимлянського, "всі призовники будуть направлені для проходження військової служби в пункти постійної дислокації з'єднань і військових частин на території Російської Федерації".
У РФ традиційно проводять призови в армію двічі на рік — навесні та восени.
Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тис солдатів
16 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ на 180 тисяч.
Путін також доручив уряду виділити Міноборони необхідні бюджетні кошти для виконання відповідного указу.
Таким чином, Путін збільшив чисельність армії на 180 000 військових.
У грудні 2023 року Путін також збільшував чисельність російської армії, довівши кількість військовослужбовців до 1,32 мільйона осіб. До початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році чисельність російських збройних сил ледве перевищувала 1 мільйон.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-