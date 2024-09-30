Путін підписав указ про осінній призов — скільки росіян залучать до армії

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов. Зокрема на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня заберуть 133 тисячі осіб.

Путін наказав набрати в армію 130 тисяч строковиків

Згідно з указом, Путін постановив з 1 жовтня по 31 грудня призвати на військову службу 133 тисячі осіб.

Йдеться про громадян РФ у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.

Також згідно з документом, потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.

Як повідомив заступник начальника організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Володимир Цимлянський, строк військової служби за призовом не зміниться і становитиме 12 місяців, а відправлення призовників зі збірних пунктів сплановано з 15 жовтня 2024 рок.

За словами Цимлянського, "всі призовники будуть направлені для проходження військової служби в пункти постійної дислокації з'єднань і військових частин на території Російської Федерації".

Виняток становитимуть громадяни, які проживають в окремих районах Крайньої Півночі та окремих місцевостях, прирівняних до них, де призов буде проводитися з 1 листопада по 31 грудня. Це пов'язано з кліматичними особливостями зазначених територій, — зазначив Цимлянський. Поширити

У РФ традиційно проводять призови в армію двічі на рік — навесні та восени.

Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тис солдатів

16 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ на 180 тисяч.

Путін також доручив уряду виділити Міноборони необхідні бюджетні кошти для виконання відповідного указу.

Таким чином, Путін збільшив чисельність армії на 180 000 військових.