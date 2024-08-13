У Кремлі можуть підвищити бонуси за мобілізацію на війну проти України на тлі наступу ЗСУ на Курщині, однак ця практика погано працює і виявила свою неефективність.

Що відомо про ймовірність оголошення мобілізації в Росії на тлі наступу ЗСУ на Курщині

Журналісти видання із посиланням на трьох співрозмовників, близьких до кремлівських кол та міноборони країни-агресорки зазначають, що окупаційна армія РФ не отримує достатньої кількості новобранців для покриття власних втрат у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України.

Втрати російських окупантів на фронті в Україні наразі досягли найбільших показників від початку злочинного вторгнення на українську територію.

Підкреслюється, що місцева влада російських регіонів не виконує понад третину своїх квот за набором.

Двоє співрозмовників видання також зазначили, що ситуація може змусити кремлівське керівництво розглянути варіант оголошення мобілізації.

Мобілізація в РФ

Кремлівські посадовці розглядають цей крок одночасно з проведенням ротації підрозділів на фронті в Україні.

За словами одного з джерел, мобілізацію в Росії можуть оголосити вже до кінця поточного року.

Приголомшливий наступ українських військових у Курській області не зустрів особливого опору з боку російських окупантів і підкреслив проблеми військово-політичного керівництва країни-агресорки.

Зазначається, що наразі українські військові контролюють близько 1 тис кв км території Курської області і продовжують наступ.

Сотні тисяч російських солдатів перебувають на фронті в Україні, у східних та південних регіонах.

Як російська влада реалізує стратегію мобілізації

Прагнучи уникнути повторення провальної мобілізації восени 2022 року, Кремль зосередився на закликах до патріотизму та пропозицій грошей, щоб спробувати забезпечити 30 тисяч нових солдатів, які йому потрібні щомісяця лише для поповнення втрат.

Зокрема, кремлівська влада змушена різко підвищувати виплати федеральній та регіональній владі для переконання людей мобілізуватись до лав армії.

Тиск з метою заповнити квоти настільки сильний, що багаті регіони заманюють людей у бідніші, щоб підписати з ними контракти та отримати право на більші бонуси.

Масштаб російських втрат і недостатній рівень заміщення дедалі більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного просування в Україні.

У матеріалі видання зазначається, що російська влада довела фінансове стимулювання із метою мобілізації нових бранців до армії до крайності.

У липні мер Москви Сергій Собянін пообіцяв виплатити 1,9 млн рублів (22 тис доларів) добровольцям, які підпишуть військові контракти, на додаток до 600 тисяч рублів, які вже виплачуються щорічно щомісячними платежами міським урядом на додаток до заробітної плати та бонусів. оборони.

Путін також дав вказівку уряду подвоїти федеральну премію новобранцям до 400 тисяч рублів до кінця року і закликав регіональну владу виплатити таку саму суму.

Деякі регіони просять уряду субсидії, щоб допомогти їм виконати прохання Путіна, оскільки вони не можуть зібрати гроші на місцевому рівні.

Путіну потрібно близько 500 тис людей протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати спад і ротацію своїх військ, розгорнутих в Україні. Поточна стратегія набору в Росії, яка заснована на виплаті добровольцям зарплат вище за ринкові, буде неадекватною для досягнення цієї мети. Натомість уряд, швидше за все, переключить свою увагу на призовників, - пояснює економіст Bloomberg Economics Russia Алекс Ісаков. Поширити

За оцінками західних офіційних осіб, Росія вже втратила у розв’язаній війні проти України близько 500 тис осіб.

Щоденний рівень втрат, ймовірно, залишиться вищим за 1000 осіб протягом усього серпня, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкій ділянці фронту в Україні.