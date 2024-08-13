В Кремле могут повысить бонусы за мобилизацию на войну против Украины на фоне наступления ВСУ в Курщине, однако эта практика плохо работает и проявила свою неэффективность.

Что известно о вероятности объявления мобилизации в России на фоне наступления ВСУ на Курщине

Журналисты издания со ссылкой на трех собеседников, близких к кремлевским кругам и минобороны страны-агрессорки, отмечают, что оккупационная армия РФ не получает достаточного количества новобранцев для покрытия собственных потерь в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Потери российских оккупантов на фронте в Украине достигли наибольших показателей с начала преступного вторжения на украинскую территорию.

Подчеркивается, что местные власти российских регионов не выполняют более трети своих квот по набору.

Два собеседника издания также отметили, что ситуация может заставить кремлевское руководство рассмотреть вариант объявления мобилизации.

Мобилизация в РФ

Кремлевские чиновники рассматривают этот шаг одновременно с проведением ротации подразделений на фронте в Украине.

По словам одного из источников, мобилизацию в России могут объявить уже к концу этого года.

Потрясающее наступление украинских военных в Курской области не встретило особого сопротивления со стороны российских оккупантов и подчеркнуло проблемы военно-политического руководства страны-агрессорки.

Отмечается, что в настоящее время украинские военные контролируют около 1 тыс. кв. км территории Курской области и продолжают наступление.

Сотни тысяч русских солдат находятся на фронте в Украине, в восточных и южных регионах.

Как российские власти реализуют стратегию мобилизации

Стремясь избежать повторения провальной мобилизации осенью 2022 года, Кремль сосредоточился на призывах к патриотизму и предложениям денег, чтобы попытаться обеспечить 30 тысяч новых солдат, которые ему нужны ежемесячно только для пополнения потерь.

В частности, кремлевские власти вынуждены резко повышать выплаты федеральным и региональным властям для убеждения людей мобилизоваться в ряды армии.

Давление с целью заполнить квоты настолько сильно, что богатые регионы привлекают людей в более бедные, чтобы подписать с ними контракты и получить право на большие бонусы.

Масштаб российских потерь и недостаточный уровень замещения все больше усложняют поддержку текущей стратегии медленного продвижения в Украине.

В материале издания отмечается, что российские власти доказали финансовое стимулирование с целью мобилизации новых пленников в армию до крайности.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить 1,9 млн рублей (22 тыс долларов) добровольцам, которые подпишут военные контракты, в дополнение к 600 тысячам рублей, которые уже выплачиваются ежегодно ежемесячными платежами городским правительством в дополнение к заработной плате и бонусам. обороны.

Путин также дал указание правительству удвоить федеральную премию новобранцам до 400 тысяч рублей до конца года и призвал региональные власти выплатить такую же сумму.

Некоторые регионы просят у правительства субсидии, чтобы помочь им выполнить просьбу Путина, поскольку они не могут собрать деньги на местном уровне.

Путину нужно около 500 тыс человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать спад и ротацию своих войск, развернутых в Украине. Текущая стратегия набора в России, основанная на выплате добровольцам зарплат выше рыночных, будет неадекватной для достижения этой цели. В то же время правительство, скорее всего, переключит свое внимание на призывников, - объясняет экономист Bloomberg Economics Russia Алекс Исаков. Поделиться

По оценкам западных официальных лиц, Россия уже потеряла в развязанной войне против Украины около 500 тыс. человек.

Ежедневный уровень потерь, вероятно, останется выше 1000 человек в течение всего августа, поскольку Россия продолжает наступательные операции на широком участке фронта в Украине.