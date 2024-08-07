Информационные спецоперации РФ пытаются сорвать мобилизацию в Украине

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года стартовала кампания по мобилизации в ВСУ. Одномоментно Российская Федерация развернула масштабные спецоперации по дезинформации по призыву в украинские Силы обороны.

Россия усилила спецоперации по срыву мобилизации в Украине

Информационные операции по мобилизации проводились спецслужбами РФ в Украине с начала гибридной агрессии в 2014 году. Россияне забросали в медийное поле месседжи, направленные на подрыв доверия к военно-политическому руководству и создание искусственных расколов в обществе. А также продвигали нарратив о «гражданском конфликте» и «войне между олигархами», участия в которых рядовому украинцу следует избегать.

Активные мероприятия в стиле КГБ, такие как митинги жен и матерей или антивоенные пикеты, были направлены на блокирование работы военных комиссариатов.

С 2016 года мобилизация резервистов была прекращена. Но 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения в Украину ситуация изменилась и президент Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.

Почти одновременно стартовала новая российская кампания по ее срыву.

Ключевые антимобилизационные месседжи

Важным элементом этой дезинформационной кампании является то, что антимобилизационные месседжи должны содержать зерно правды и распространяться не только на российскую пропаганду, но, в идеале, органически — попавшими под ее влияние украинцами. Среди этих мессиджей следующие:

мобилизация незаконна из-за того, что в Украине «неправильное» военное положение (его противопоставляют «правильному» состоянию войны);

территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК) не частью ВСУ, а «частными фирмами», и потому не имеют права проводить мобилизацию;

воевать должен кто-то другой: депутаты, госслужащие, полицейские, таможенники, пограничники, судьи, профессиональные/кадровые военные (а не мобилизованные гражданские);

ТЦК тотально коррумпированы, потому богатые откупаются, бедные служат;

ВСУ понесут большие потери, командиры не берегут бойцов, поэтому мобилизованные обречены на гибель;

воевать за коррумпированную власть, которая нарушает права граждан, закрывает границы, не стоит;

российская армия непобедима, сопротивляться не имеет смысла.

С 2022 года усилия кремлевской пропаганды были направлены на ослабление способности Украины противостоять российской агрессии путем генерирования искусственных внутренних конфликтов в обществе и противопоставлением одних групп граждан другим.

К традиционной технологии противопоставления украиноязычного и русскоязычного населения на Западе и Востоке Украины, Кремль также пытался создать линии разрыва между внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и жителями регионов, принимающих ВПЛ, а также между выехавшими из Украины и оставшимися или между гражданскими и военными. Поделиться

Особой частью антимобилизационной кампании есть демонизация работников ТЦК, поскольку Россия пытается косвенно дискредитировать Вооруженные Силы Украины в целом.

Спецслужбы Кремля, проводящие психологические операции, использует естественные человеческие страхи (страх смерти, страх увечья, страх неизвестного), а также реальные организационные недостатки, злоупотребления и правонарушения должностных лиц.

Российские власти тщательно мониторят украинское медиапространство и используют его для продвижения антимобилизационных месседжей с фактами взяточничества, превышения служебных полномочий работниками ТЦК, а также с акцентом на любые конфликты с участием военных, военные потери, незаконное пересечение границы мужчинами и т.д.

Использование новости о разоблачении коррупции в ТЦК для антимобилизационной пропаганды в Facebook

Прокремлевская дезинформация сочетает антимобилизационные месседжи с реальными фактами, манипуляциями и фейками, подводящими потребителей пропаганды к выводам о том, что:

Украинское государство является врагом граждан;

украинские военные представляют опасность для гражданских;

мобилизуют неудачников, избегать мобилизации — это успех.

В конечном счете целью российской антимобилизационной операции является влияние на поведение украинцев. В течение 2022-2023 годов информационная операция была направлена на популяризацию пассивного уклонения от мобилизации (игнорирование военного учета, избегание контактов с ТЦК, создание фиктивных оснований для получения отсрочки).

С конца 2023-го — начала 2024-го стало более заметным направление, направленное на нормализацию и популяризацию активных форм уклонения (незаконное пересечение границы, насилие против сотрудников ТЦК, поджоги автомобилей). Поделиться

Как работают информационные спецоперации России против мобилизации в Украине

Для проведения информационных операций Кремль использует комбинированные методы, включающие в себя работу сетей российского влияния в Украине: медиаресурсы (вебсайты, профили в соцсетях, Telegram-каналы), ботофермы и фабрики троллей. В 2022 году были созданы десятки региональных Telegram-каналов, которые распространяли сообщения с локациями, где якобы сотрудники ТЦК издают повестки.

Машина пропаганды и дезинформации использует в своих целях политику и алгоритмы популярных в Украине социальных сетей. Так, только в течение марта-ноября 2023 г. в рамках исследования, проводимого Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Центром демократии и верховенства права, было выявлено 596 рекламных сообщений с дезинформацией и российской пропагандой, таргетированных на украинскую аудиторию. 136 и 82 из них соответственно, то есть суммарно почти 37%, продвигали российские месседжи о ситуации на фронте и мобилизации в Украине.

В качестве точки входа в украинское медиапространство российские пропагандисты используют TikTok. Авторы исследования проекта Texty.org.ua пришли к выводу, что алгоритмы рекомендаций этой соцсети, как и некоторые другие, начинают продвигать видео раньше, чем его обработают алгоритмы модерации, отвечающие за блокирование и удаление контента. Это означает, что у украинских пользователей TikTok есть очень высокие шансы увидеть российскую дезинформацию и пропаганду с популярными хештегами, даже если они не подписаны на страницы с таким контентом.

Так, в середине июля хэштег #ТЦК был самым популярным в украинском сегменте TikTok.

Большинство контента с этими хештегами направлено на дискредитацию мобилизации в Украине. В июле в Топ-10 самых популярных хештегов вошли откровенно антимобилизационные, такие как: #стоптцк, #народпротитцк, #спротивтцк, #протесттцк, а также антигосударственный хэштег #ценемояукраина.

Антимобилизационные TikTok-видео с популярными хештегами

В основном они сопровождаются видео (как реальными, так и постановочными) с конфликтами с участием сотрудников ТЦК, а также вырванными из контекста пересказами оскорбительных историй и инструкциями по избеганию и активному противодействию мобилизации, или просто неудачными цитатами из интервью военных о необходимости мобилизации.

Организация поджогов военных автомобилей и ее медийное сопровождение

Одним из направлений активного сопротивления мобилизации есть организация поджогов военных автомобилей в украинских городах и его медийное сопровождение. По данным расследования издания «Важные истории», в начале июня на русскоязычных форумах в даркнете появились объявления с предложениями денежного вознаграждения за поджоги автомобилей ТЦК. Речь идет, прежде всего, о форуме Hydra, который специализируется на торговле наркотиками и других незаконных операциях. Форум периодически меняет свой адрес в Tor-сети.

Объявление с предложением вознаграждения за поджог автомобилей («Важные истории»)

В свою очередь, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщали о задержании подозреваемых в таких поджогах, которые получали задания через Telegram. Видео и фото с сожженными военными автомобилями продвигаются через российские медиасети как доказательство «народного сопротивления» мобилизации. В частности, видео в TikTok сопровождаются вышеперечисленными хештегами.

Пропагандистские ресурсы и российские государственные СМИ масштабировали такие случаи к истории о «народном сопротивлении» мобилизации и «противостоянии украинцев с властью» и президентом Владимиром Зеленским персонально.

В частности, 21 июля российское государственное информагентство ТАСС распространило ряд материалов, изданных за интервью с членами «пророссийского подполья» в Украине. В публикации говорится, что поджог автомобилей военных и релейных шкафов на железной дороге (классический пример диверсии против транспортной инфраструктуры) якобы являются «актами сопротивления» мужчин, подлежащих мобилизации.

В течение следующих трех дней этот сюжет распространили более 40 российских и пророссийских ресурсов: Telegram-каналы, Facebook-страницы и вебсайты. Еще около 40 сообщений было опубликовано в российских соцсетях Вконтакте и Одноклассники.

Случаи самоубийств связываются с антимобилизационными нарративами

Резонансные случаи, связанные с насилием и попытками самоубийства, российская пропаганда пытается включить в антимобилизационный наррат. 18 июля женщина подожгла себя у здания суда в Белоцерковском районе Киевской области. Российские пропагандистские ресурсы подали это как «акт сопротивления» из-за того, что суд не предоставил мужу отсрочку от мобилизации.

Фейк очевиден как минимум из-за того, что отсрочки от мобилизации оформляются в ТЦК, а не судах. В течение трех дней фейк распространили более 40 российских и пророссийских веб-сайтов и Telegram-каналов (инструментами мониторинга обнаружено 50 сообщений).

Распространение фейка происходило даже после того, как полиция предоставила официальное объяснение: суд рассматривал дело о правах женщины и мужчины на попечение над их ребенком.

Для срыва мобилизации на Украине Кремль использует агентов влияния. Под прикрытием журналистской или правозащитной деятельности они создают сети для организованного противодействия мобилизации, дискредитации государства и военных. Поделиться

В конце июля Служба безопасности Украины задержала руководителя одной из таких сетей и его сообщников. Их подозревают в создании и распространении контента с призывами к вооруженному сопротивлению ТЦК, публикации персональных данных военнослужащих и другим действиям, подпадающим под ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины).

Спецоперации РФ против мобилизации планируют ослабление обороноспособности Украины

Россия напрямую заинтересована в ослаблении обороноспособности Украины. Потому ее усилия направлены на срыв украинской мобилизации.

Для этого Кремль использует все методы, которые есть в арсенале спецслужб и российских пропагандистов:

скоординированное распространение дезинформации и манипуляций,

создание фейков,

вербовка агентуры и совершение диверсий.

Инструменты используются комбинированно и дополняют друг друга.