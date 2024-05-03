Роспропаганда распространяет фейк об отставке Сырского

Информация с российских пропагандистских каналов, запущенная в украинское инфопространство, о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский якобы подал в отставку, является очередным фейком.

ЦПД развенчивает фейк об отставке Сырского

Уведомление об отставке с должности Главнокомандующего Александра Сырского является дезинформацией российской стороны.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил в Фейсбуке.

В частности, ширится фейковая «новость», якобы Сырский направил Президенту Украины свой рапорт об отставке, использовав для этого спецпочту Генерального штаба.

Центр проверил эту информацию. Она не соответствует действительности! В распространении подобных фейков заинтересован враг, чтобы дестабилизировать ситуацию среди военных и посеять панику среди населения.

Фейк об отставке Умерова: что известно

Информация о якобы отставке Рустема Умерова с должности министра обороны Украины и назначении его министром инфраструктуры вместо Александра Кубракова является фейком.

Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Центр верифицировал информацию в соответствующие структуры и отмечает, что эта информация не соответствует действительности. Поделиться

В Центре подчеркивают, что очень осторожно важно работать с информацией, касающейся Сил обороны, ведь от этого зависит безопасность государства.