Роспропаганда поширює фейк про відставку Сирського

Інформація з російських пропагандистських каналів, вкинута в український інфопростір, про те, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нібито подав у відставку, є черговим фейком.
ЦПД розвінчує фейк про відставку Сирського
Повідомлення про відставку з посади Головнокомандувача Олександра Сирського є дезінформацією російської сторони.
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України заявив у Фейсбуці.
Зокрема, шириться фейкова «новина», буцімто Сирський направив Президентові України свій рапорт про відставку, використавши для цього спецпошту Генерального штабу.
Центр перевірив цю інформацію. Вона не відповідає дійсності! У поширенні подібних фейків зацікавлений ворог, щоб дестабілізувати ситуацію серед військових і посіяти паніку з-поміж населення.
Фейк про відставку Умєрова: що відомо
Інформація про нібито відставку Рустема Умєрова з посади міністра оборони України та призначення його міністром інфраструктури замість Олександра Кубракова є фейком.
Про це заявив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
У Центрі наголошують, що важливо дуже обережно працювати з інформацією, яка стосується Сил оборони, адже від цього залежить безпека держави.
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