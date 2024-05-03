Роспропаганда поширює фейк про відставку Сирського
Категорія
Україна
Дата публікації

Роспропаганда поширює фейк про відставку Сирського

Центр протидії дезінформації
Сирський

Інформація з російських пропагандистських каналів, вкинута в український інфопростір, про те, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нібито подав у відставку, є черговим фейком.

ЦПД розвінчує фейк про відставку Сирського

Повідомлення про відставку з посади Головнокомандувача Олександра Сирського є дезінформацією російської сторони.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України заявив у Фейсбуці.

Зокрема, шириться фейкова «новина», буцімто Сирський направив Президентові України свій рапорт про відставку, використавши для цього спецпошту Генерального штабу.

Центр перевірив цю інформацію. Вона не відповідає дійсності! У поширенні подібних фейків зацікавлений ворог, щоб дестабілізувати ситуацію серед військових і посіяти паніку з-поміж населення.

Фейк про відставку Умєрова: що відомо

Інформація про нібито відставку Рустема Умєрова з посади міністра оборони України та призначення його міністром інфраструктури замість Олександра Кубракова є фейком.

Про це заявив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Центр верифікував інформацію у відповідних структур та зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності.

У Центрі наголошують, що важливо дуже обережно працювати з інформацією, яка стосується Сил оборони, адже від цього залежить безпека держави.

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