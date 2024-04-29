Кремль поширює маніпулятивний фейк про підготовку України до переговорів з РФ — ЦПД

Російська пропаганда запустила черговий фейк про Україну. Зокрема окупанти поширють невправдиву інформацію про те, що Київ готується почати переговори з Кремлем у червні.

РФ поширює черговий фейк про Україну

Як зазначає ЦПД, Інформація про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з РФ у червні, не відповідає дійсності. Поширення цих тез у мережі є маніпуляцією навколо заяви президента України Володимира Зеленського.

У ЦПД зауважили, що поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок заключення миру з РФ у червні 2024 року".

Насправді Зеленський заявив: "Світова більшість повинна примусити РФ до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру".

Під час цієї заяви голова держави мав на увазі саміт щодо української формули миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу.

РФ не буде учасником цього заходу, тож ні про яке "заключення миру" не йдеться, — зазначили у Центрі. Поширити

Крім цього зазначається, що подібного роду меседжі допомагають ворогу у його намаганнях посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві.

Переговори України та РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було проведено кілька раундів переговорів між двома сторонами. Однак ці переговори не принесли істотних результатів.

Українська влада зараз чітко заявляє, що не сяде за стіл переговорів знову, доки Росія не виведе свої війська з української території.

Раніше американський телеканал NBC News повідомив, що США та ЄС почали неофіційні консультації з Україною щодо можливості мирних переговорів з Росією. Під час цих консультацій обговорювалися питання, на які Україна може погодитися в обмін на мир.