У ЦСК спростували фейкове "передбачення" щодо термінів завершення війни РФ проти України

У TikTok поширюється нове "передбачення" стосовно того, коли закінчиться війна в Україні. Згідно з цим прогнозом, це має статися 18 травня.

Що кажуть у ЦСК щодо термінів завершення війни РФ проти України

Аргументом автор відео висуває те, що саме 18 травня "закінчуються військові навчання, розпочаті в 2022 році".

Правда: автор ролику посилається на план міжнародних військових навчань, який українська влада затвердила у 2022 році ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, — йдеться у повідомленні Центру. Поширити

Також там додають, що за словами автора відео, якщо додати усі дні навчання, то вийде 815 — мовляв, саме стільки триватиме війна (до 18 травня 2024-го).

Але ці "підрахунки" — абсурдні. По-перше, у документі йдеться про навчання, а не кількість днів реальної війни. По-друге, додавати дні різних видів навчань і без того не було сенсу — вони повинні були проходити паралельно у різних областях України, — йдеться у спростуванні.

Відео з "датами закінчення війни" зʼявляються далеко не вперше, це відбувається регулярно ще з 2022 року, та жодне з цих "передбачень" так і не справдилося. Подібні ролики є шкідливими, адже дають хибне відчуття надії на те, що війна от-от закінчиться.

Відео з "датами закінчення війни" зʼявляються далеко не вперше, це відбувається регулярно ще з 2022 року, та жодне з цих "передбачень" так і не справдилося. Подібні ролики є шкідливими, адже дають хибне відчуття надії на те, що війна от-от закінчиться.

Що відомо про новий фейк росіян про наступ на Сумщину

Російські пропагандисти заявляють, що війська РФ "хочуть наступати на Сумську область", щоб відтягнути резерви українських захисників від Куп'янська Харківської області.

Також росіяни розповсюджують фейки про "підготовку українського наступу із Сумської області на Курську область". У якості "доказів" вони використовують українські сюжети про навчання прикордонників.

У ЦПД зазначають, що в такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої обстріли населених пунктів Сумської області та залякати жителів прикордонних міст і сіл, щоб змусити їх виїхати звідти.