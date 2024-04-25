У ЦСК спростували фейкове "передбачення" щодо термінів завершення війни РФ проти України

У TikTok поширюється нове "передбачення" стосовно того, коли закінчиться війна в Україні. Згідно з цим прогнозом, це має статися 18 травня.
Що кажуть у ЦСК щодо термінів завершення війни РФ проти України
Аргументом автор відео висуває те, що саме 18 травня "закінчуються військові навчання, розпочаті в 2022 році".
Також там додають, що за словами автора відео, якщо додати усі дні навчання, то вийде 815 — мовляв, саме стільки триватиме війна (до 18 травня 2024-го).
Відео з "датами закінчення війни" зʼявляються далеко не вперше, це відбувається регулярно ще з 2022 року, та жодне з цих "передбачень" так і не справдилося. Подібні ролики є шкідливими, адже дають хибне відчуття надії на те, що війна от-от закінчиться.
Відео з "датами закінчення війни" зʼявляються далеко не вперше, це відбувається регулярно ще з 2022 року, та жодне з цих "передбачень" так і не справдилося. Подібні ролики є шкідливими, адже дають хибне відчуття надії на те, що війна от-от закінчиться.
Що відомо про новий фейк росіян про наступ на Сумщину
Російські пропагандисти заявляють, що війська РФ "хочуть наступати на Сумську область", щоб відтягнути резерви українських захисників від Куп'янська Харківської області.
Також росіяни розповсюджують фейки про "підготовку українського наступу із Сумської області на Курську область". У якості "доказів" вони використовують українські сюжети про навчання прикордонників.
У ЦПД зазначають, що в такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої обстріли населених пунктів Сумської області та залякати жителів прикордонних міст і сіл, щоб змусити їх виїхати звідти.
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