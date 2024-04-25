В ЦСК опровергли фейковое "предсказание" о сроках завершения войны РФ против Украины

В TikTok распространяется новое "предсказание" о том, когда закончится война в Украине. Согласно этому прогнозу, это должно произойти 18 мая.

Что говорят в ЦСК о сроках завершения войны РФ против Украины

Аргументом автор видео выдвигает то, что именно 18 мая "заканчиваются военные учения, начатые в 2022 году".

Правда, автор ролика ссылается на план международных военных учений, который украинские власти утвердили в 2022 году еще до начала полномасштабного вторжения России, — говорится в сообщении Центра. Поделиться

Также там добавляют, что, по словам автора видео, если добавить все дни обучения, то получится 815 — мол, именно столько будет продолжаться война (до 18 мая 2024-го).

Но эти "подсчеты" — абсурдные. Во-первых, в документе говорится об учебе, а не о количестве дней реальной войны. Во-вторых, добавлять дни разных видов учений и без того не было смысла — они должны были проходить параллельно в разных областях Украины, — говорится в опровержении.

Видео с "датами окончания войны" появляются далеко не впервые, это происходит регулярно еще с 2022 года, но ни одно из этих "предвидений" так и не сбылось. Подобные ролики вредны, ведь дают ложное ощущение надежды на то, что война вот-вот закончится.

Видео с "датами окончания войны" появляются далеко не впервые, это происходит регулярно еще с 2022 года, но ни одно из этих "предвидений" так и не сбылось. Подобные ролики вредны, ведь дают ложное ощущение надежды на то, что война вот-вот закончится.

Что известно о новом фейке россиян о наступлении на Сумщину

Российские пропагандисты заявляют, что войска РФ "хотят наступать на Сумскую область", чтобы оттянуть резервы украинских защитников от Купянска Харьковской области.

Также россияне распространяют фейки о "подготовке украинского наступления из Сумской области в Курскую область". В качестве "доказательств" они используют украинские сюжеты об обучении пограничников.

В ЦПИ отмечают, что таким образом россияне пытаются оправдать обстрелы населенных пунктов Сумской области и запугать жителей приграничных городов и сел, чтобы заставить их уехать оттуда.