В ЦПИ предупредили о фейке о наступлении РФ на Сумскую область

Россияне распространяют информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область. Она фейковая.

Что известно о новом фейке россиян о наступлении на Сумщину

Российские пропагандисты заявляют, что войска РФ "хотят наступать на Сумскую область", чтобы оттянуть резервы украинских защитников от Купянска Харьковской области.

Также россияне распространяют фейки о "подготовке украинского наступления из Сумской области в Курскую область". В качестве "доказательств" они используют украинские сюжеты об обучении пограничников.

В ЦПИ отмечают, что таким образом россияне пытаются оправдать обстрелы населенных пунктов Сумской области и запугать жителей приграничных городов и сел, чтобы заставить их уехать оттуда.

На самом деле у России нет достаточных резервов для наступления на Сумскую области, — подчеркнули в Центре. Поделиться

Что известно о других фейках россиян

Напомним, российские пропагандисты регулярно распространяют фейки, связанные с войной против Украины. Часто они касаются очередного "наступления" или "эвакуации".

Вчера, 17 апреля, украинские спасатели предупредили, что от их имени в мессенджере Signal распространяют информацию об "эвакуации Харькова из-за угрозы оцепления города". Это очередной фейк врага.

Цели подобных вбросов – запугать мирное население Украины и посеять хаос, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны.