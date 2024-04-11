В TikTok распространяют фейк о планах Зеленского сбежать из Украины "под видом визита в Лондон"

В TikTok распространяется видео с фейковой статьей издания Politico о том, что «в конце мая под видом официального визита в Лондон Зеленский, скорее всего, сбежит из Украины».
Фейк о Зеленском в TikTok
Центр противодействия дезинформации сообщает, что на сайте Politico статьи с таким названием и содержанием не существует.
Кроме этого, видеозаписи с дискредитирующим контекстом по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому распространяют исключительно каналы с антиукраинской риторикой.
В ЦПИ отмечают, что хроссийская пропаганда создала армию ботов в соцсетях и продолжает попытки дискредитировать высшее руководство государства для снижения доверия среди украинского общества.
Фейк о покупке Зеленским особняком в Британии
В начале апреля россияне распространяли другой фейк о Зеленском — что он якобы купил особняк у короля Британии.
В российских Телеграмм-каналах со ссылкой на так называемую британскую газету London Crier распространяют информацию о покупке Зеленским особняком Highgrove House у короля Великобритании Чарльза III.
Согласно информации так называемого издания, стоимость королевской резиденции составляет 20 миллионов фунтов.
На самом деле эта так называемая британская газета фейковая, а новость — выдумкой.
Во-первых, сайт London Crier был создан 26.03.2024 (за неделю до массового распространения этой новости).
Во-вторых, ссылки на социальные сети газеты ведут на ресурс компании по продажам шаблонов сайтов.
В-третьих, авторы опубликованных материалов в London Crier являются анонимными пользователями.
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