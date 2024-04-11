В TikTok распространяют фейк о планах Зеленского сбежать из Украины "под видом визита в Лондон"

В TikTok распространяется видео с фейковой статьей издания Politico о том, что «в конце мая под видом официального визита в Лондон Зеленский, скорее всего, сбежит из Украины».

Фейк о Зеленском в TikTok

Центр противодействия дезинформации сообщает, что на сайте Politico статьи с таким названием и содержанием не существует.

Кроме этого, видеозаписи с дискредитирующим контекстом по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому распространяют исключительно каналы с антиукраинской риторикой.

В ЦПИ отмечают, что хроссийская пропаганда создала армию ботов в соцсетях и продолжает попытки дискредитировать высшее руководство государства для снижения доверия среди украинского общества.

Фейк о покупке Зеленским особняком в Британии

В начале апреля россияне распространяли другой фейк о Зеленском — что он якобы купил особняк у короля Британии.

В российских Телеграмм-каналах со ссылкой на так называемую британскую газету London Crier распространяют информацию о покупке Зеленским особняком Highgrove House у короля Великобритании Чарльза III.

Согласно информации так называемого издания, стоимость королевской резиденции составляет 20 миллионов фунтов.

На самом деле эта так называемая британская газета фейковая, а новость — выдумкой.