У TikTok поширюють фейк про плани Зеленського втекти з України "під виглядом візиту до Лондона"

У TikTok поширюється відео з фейковою статтею видання Politico про те, що «наприкінці травня під виглядом офіційного візиту до Лондона Зеленський, найімовірніше, втече з України».

Фейк про Зеленського у TikTok

Центр протидії дезінформації повідомляє, що на сайті Politico статті з таким заголовком і змістом не існує.

Крім цього, відеозаписи з дискредитуючим контекстом щодо президента України Володимира Зеленського поширюють виключно канали з антиукраїнською риторикою.

У ЦПД зазначають, що хросійська пропаганда створила армію ботів у соцмережах і продовжує спроби дискредитувати вище керівництво держави задля зниження рівня довіри серед українського суспільства.

Фейк про купівлю Зеленським особняка у Британії

На початку квітня росіяни поширювали інший фейк про Зеленського — що він нібито купив особняк у короля Британії.

У російських Телеграм-каналах з посиланням на так звану британську газету London Crier поширюють інформацію про купівлю Зеленським особняка Highgrove House у короля Великої Британії Чарльза III.

Згідно з інформацією так званого видання, вартість королівської резиденції — 20 мільйонів фунтів.

Насправді ця так звана британська газета є фейковою, а новина — вигадкою.