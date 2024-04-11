У TikTok поширюють фейк про плани Зеленського втекти з України "під виглядом візиту до Лондона"
Категорія
Технології
Дата публікації

У TikTok поширюють фейк про плани Зеленського втекти з України "під виглядом візиту до Лондона"

Центр протидії дезінформації
TikTok

У TikTok поширюється відео з фейковою статтею видання Politico про те, що «наприкінці травня під виглядом офіційного візиту до Лондона Зеленський, найімовірніше, втече з України». 

Фейк про Зеленського у TikTok

Центр протидії дезінформації повідомляє, що на сайті Politico статті з таким заголовком і змістом не існує.

Крім цього, відеозаписи з дискредитуючим контекстом щодо президента України Володимира Зеленського поширюють виключно канали з антиукраїнською риторикою.

У ЦПД зазначають, що хросійська пропаганда створила армію ботів у соцмережах і продовжує спроби дискредитувати вище керівництво держави задля зниження рівня довіри серед українського суспільства.

Фейк про купівлю Зеленським особняка у Британії

На початку квітня росіяни поширювали інший фейк про Зеленського — що він нібито купив особняк у короля Британії.

У російських Телеграм-каналах з посиланням на так звану британську газету London Crier поширюють інформацію про купівлю Зеленським особняка Highgrove House у короля Великої Британії Чарльза III.

Згідно з інформацією так званого видання, вартість королівської резиденції — 20 мільйонів фунтів.

Насправді ця так звана британська газета є фейковою, а новина — вигадкою.

По-перше, сайт London Crier було створено 26.03.2024 (за тиждень до масового поширення цієї «новини»).

По-друге, посилання на соціальні мережі газети ведуть на ресурс компанії з продажу шаблонів сайтів.

По-третє, автори опублікованих матеріалів у London Crier є анонімними користувачами.

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