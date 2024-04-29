Кремль распространяет манипулятивный фейк о подготовке Украины к переговорам из РФ — ЦПД

Российская пропаганда запустила очередной фейк об Украине. В частности, оккупанты распространят недостоверную информацию о том, что Киев готовится начать переговоры с Кремлем в июне.

РФ распространяет очередной фейк об Украине

Информация о том, что Украина якобы готовится начать мирные переговоры с РФ в июне, не соответствует действительности. Распространение этих тезисов в сети манипуляция вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского.

В ЦПИ отметили, что распространяется дезинформационный тезис, что "Зеленский анонсировал начало заключения мира с РФ в июне 2024 года".

На самом деле, Зеленский заявил: "Мировое большинство должно принудить РФ к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру".

Во время этого заявления глава государства имел в виду саммит по поводу украинской формулы мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения предстоящего мирного процесса.

РФ не будет участником этого мероприятия, так что ни о каком "заключении мира" речь не идет, — отметили в Центре. Поделиться

Кроме этого отмечается, что подобного рода месседжи помогают врагу в его попытках посеять упадочные настроения в украинском обществе.

Переговоры Украины и РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было проведено несколько раундов переговоров между двумя сторонами. Однако эти переговоры не дали существенных результатов.

Украинские власти сейчас четко заявляют, что не сядут за стол переговоров снова, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что США и ЕС начали неофициальные консультации с Украиной по поводу возможности мирных переговоров с Россией. В ходе этих консультаций обсуждались вопросы, по которым Украина может согласиться в обмен на мир.