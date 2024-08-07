Інформаційні спецоперації РФ намагаються зірвати мобілізацію в Україні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року стартувала кампанія по мобілізації в ЗСУ. Одномоментно Російська Федерація розгорнула масштабні спецоперації з дезінформації щодо призову в українські Сили оборони.

Росія посилила спецоперації щодо зриву мобілізації в Україні

Інформаційні операції проти мобілізації проводилися спецслужбами РФ в Україні від початку гібридної агресії у 2014 році. Росіяни закидали в медійне поле меседжі, спрямовані на підрив довіри до військово-політичного керівництва і створення штучних розколів у суспільстві. А також просували наратив про «громадянський конфлікт» і «війну між олігархами», участі в яких пересічному українцю варто уникати.

Активні заходи у стилі КДБ, такі як «мітинги дружин і матерів» чи «антивоєнні пікети», було спрямовано на блокування роботи військових комісаріатів.

З 2016 року мобілізацію резервістів було припинено. Але 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україні ситуація змінилася та президент Зеленський оголосив загальну мобілізацію.

Майже одночасно стартувала нова російська кампанія з її зриву.

Ключові антимобілізаційні меседжі

Важливим елементом цієї дезінформаційної кампанії є те, що антимобілізаційні меседжі мають містити зерно правди та поширюватися не лише російською пропагандою, а, в ідеалі, органічно — українцями, що потрапили під її вплив. Серед цих меседжів такі:

мобілізація незаконна через те, що в Україні «неправильний» воєнний стан (його протиставляють «правильному» стану війни);

територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) є не частиною ЗСУ, а «приватними фірмами», і тому не мають права проводити мобілізацію;

воювати має хтось інший: депутати, держслужбовці, поліцейські, митники, прикордонники, судді, професійні/кадрові військові (а не мобілізовані цивільні) тощо;

ТЦК тотально корумповані, тому багаті відкупляються, бідні служать;

ЗСУ зазнають великих втрат, командири не бережуть бійців, тому мобілізовані приречені на загибель;

воювати за корумповану владу, яка порушує права громадян, закриває кордони, не варто;

російська армія непереможна, чинити спротив не має сенсу.

З 2022 року зусилля кремлівської пропаганди були спрямовані на послаблення спроможності України протистояти російській агресії, шляхом генерування штучних внутрішніх конфліктів у суспільстві та протиставленням одних груп громадян іншим.

До традиційної технології протиставлення україномовного та російськомовного населення на Заході та Сході України, Кремль також намагався створити лінії розриву між внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та жителями регіонів, що приймають ВПО, а також між тими, хто виїхав з України та тими, хто залишився, або ж між цивільними та військовими. Поширити

Особливою частиною антимобілізаційної кампанії є демонізація працівників ТЦК, оскільки Росія намагається опосередковано дискредитувати Збройні Сили України в цілому.

Спецслужби Кремля, що проводять психологічні операції, використовує природні людські страхи (страх смерті, страх каліцтва, страх невідомого), а також реальні організаційні недоліки, зловживання та правопорушення посадових осіб.

Російська влада ретельно моніторить український медіапростір та використовує його для просування антимобілізаційних меседжів з фактами хабарництва, перевищення службових повноважень працівниками ТЦК, а також з акцентом на будь-які конфлікти за участю військових, військові втрати, незаконний перетин кордону чоловіками тощо.

Використання новини про викриття корупції в ТЦК для антимобілізаційної пропаганди у Facebook

Прокремлівська дезінформація поєднує антимобілізаційні меседжі з реальними фактами, маніпуляціями та фейками, що підводять споживачів пропаганди до висновків про те, що:

Українська держава є ворогом громадян;

українські військові становлять небезпеку для цивільних;

мобілізують невдах, уникати мобілізації — це успіх.

Зрештою, метою російської антимобілізаційної операції є вплив на поведінку українців. Протягом 2022-2023 років, інформаційна операція була спрямована на популяризацію пасивного ухилення від мобілізації (ігнорування військового обліку, уникнення контактів з ТЦК, створення фіктивних підстав для отримання відстрочки).

З кінця 2023-го — початку 2024-го став більш помітним напрям, спрямований на нормалізацію та популяризацію активних форм ухилення (незаконний перетин кордону, насильство проти співробітників ТЦК, підпали автомобілів). Поширити

Як працюють інформаційні спецоперації Росії проти мобілізації в Україні

Для проведення інформаційних операцій Кремль використовує комбіновані методи, що включають роботу мереж російського впливу в Україні: медіаресурси (вебсайти, профілі у соцмережах, Telegram-канали), ботоферми та фабрики тролів. У 2022 було створено десятки регіональних Telegram-каналів, які поширювали повідомлення з локаціями, де нібито співробітники ТЦК видають повістки.

Машина пропаганди та дезінформації використовує у власних цілях політику та алгоритми популярних в Україні соціальних мереж. Так, лише протягом березня-листопада 2023 року в рамках дослідження, що проводилося Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Центром демократії та верховенства права, було виявлено 596 рекламних повідомлень з дезінформацією та російською пропагандою, таргетованих на українську аудиторію. 136 та 82 з них відповідно, тобто сумарно майже 37%, просували російські меседжі про ситуацію на фронті та мобілізацію в Україні.

Як точку входу в український медіапростір російські пропагандисти використовують TikTok. Автори дослідження проєкту Texty.org.ua дійшли висновку, що алгоритми рекомендацій цієї соцмережі, як і деякі інші, починають просувати відео раніше, ніж його опрацюють алгоритми модерації, що відповідають за блокування та видалення контенту. Це означає, що українські користувачі TikTok мають дуже високі шанси побачити російську дезінформацію та пропаганду з популярними хештегами, навіть якщо вони не підписані на сторінки з таким контентом.

Так, у середині липня хештег #ТЦК був найпопулярнішим в українському сегменті TikTok.

Більшість контенту з цими хештегами спрямована на дискредитацію мобілізації в Україні. У липні до Топ-10 найпопулярніших хештегів увійшли відверто антимобілізаційні, такі як: #стоптцк, #народпротитцк, #спротивтцк, #протесттцк, а також антидержавний хештег #ценемояукраїна.

Антимобілізаційні TikTok-відео з популярними хештегами

Здебільшого вони супроводжуються відео (як реальними, так і постановочними) з конфліктами за участю співробітників ТЦК, а також вирваними з контексту переказами образливих історій та інструкціями щодо уникнення та активної протидії мобілізації, або просто невдалими цитатами з інтерв’ю військових про необхідність мобілізації.

Організація підпалів військових автомобілів та її медійний супровід

Одним з напрямів активного спротиву мобілізації є організація підпалів військових автомобілів в українських містах та його медійний супровід. За даними розслідування видання «Важные истории», на початку червня на російськомовних форумах у даркнеті з’явилися оголошення з пропозиціями грошової винагороди за підпали автомобілів ТЦК. Йдеться насамперед про форум Hydra, який спеціалізується на торгівлі наркотиками та інших незаконних операціях. Форум періодично змінює свою адресу в Tor-мережі.

Оголошення з пропозицією винагороди за підпал автомобілів («Важные истории»)

Своєю чергою Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомляли про затримання підозрюваних у таких підпалах, які отримували завдання через Telegram. Відео та фото зі спаленими військовими автівками просуваються через російські медіамережі як доказ «народного спротиву» мобілізації. Зокрема, відео в TikTok супроводжуються переліченими вище хештегами.

Пропагандистські ресурси та російські державні ЗМІ змасштабували такі випадки до історії про «народний спротив» мобілізації та «протистояння українців з владою» і президентом Володимиром Зеленським персонально.

Зокрема, 21 липня російська державна інформагенція ТАСС поширила низку матеріалів, яку видала за інтерв’ю з членами «проросійського підпілля» в Україні. У публікації йдеться про те, що підпали автівок військових та релейних шаф на залізниці (класичний приклад диверсії проти транспортної інфраструктури) нібито є «актами спротиву» чоловіків, що підлягають мобілізації.

Протягом наступних трьох днів цей сюжет поширили понад 40 російських і проросійських ресурсів: Telegram-канали, Facebook-сторінки і вебсайти. Ще близько 40 повідомлень було опубліковано в російських соцмережах «Вконтакте» и «Одноклассники».

Випадки самогубств пов’язуються з антимобілізаційними наративами

Резонансні випадки, пов’язані з насильством та спробами самогубства, російська пропаганда намагається включити до антимобілізаційного наративу. 18 липня жінка підпалила себе біля будівлі суду у Білоцерківському районі Київської області. Російські пропагандистські ресурси подали це як «акт спротиву» через те, що суд не надав її чоловікові відстрочку від мобілізації.

Фейк є очевидним як мінімум через те, що відстрочки від мобілізації оформлюються у ТЦК, а не судах. Протягом трьох днів фейк поширили понад 40 російських і проросійських веб-сайтів і Telegram-каналів (інструментами моніторингу виявлено 50 повідомлень).

Поширення фейку відбувалося навіть після того, як поліція надала офіційне пояснення: суд розглядав справу щодо прав жінки і чоловіка на опіку над їхньою дитиною.

Для зриву мобілізації в Україні Кремль використовує агентів впливу. Під прикриттям журналістської або правозахисної діяльності вони створюють мережі для організованої протидії мобілізації, дискредитації держави та військових. Поширити

Наприкінці липня Служба безпеки України затримала керівника однієї з таких мереж та його спільників. Їх підозрюють у створенні та поширенні контенту із закликами до збройного опору ТЦК, публікації персональних даних військовослужбовців та інших діях, що підпадають під дію ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України).

Спецоперації РФ проти мобілізації планують послаблення обороноздатності України

Росія прямо зацікавлена у послабленні обороноздатності України. Тому її зусилля спрямовані на зрив української мобілізації.

Для цього Кремль використовує всі методи, які є в арсеналі спецслужб і російських пропагандистів:

скоординоване поширення дезінформації та маніпуляцій,

створення фейків,

вербування агентури та вчинення диверсій.

Інструменти використовуються комбіновано і доповнюють один одного.