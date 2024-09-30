Путин подписал указ об осеннем призыве — сколько россиян привлекут в армию

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В частности, на военную службу с 1 октября по 31 декабря заберут 133 тысячи человек.
Главные тезисы
- По указу Путина, с 1 октября по 31 декабря на военную службу будут призваны 133 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет.
- Срок службы по призыву составит 12 месяцев, отправка призывников запланирована на 15 октября 2024 года.
- Путин увеличил численность российской армии на 180 тысяч человек, выделив необходимые бюджетные средства для выполнения указа.
- До увеличения численности армии в 2022 году Россия имела чуть более миллиона военнослужащих, а благодаря указу Путина их количество достигло 1,32 миллиона человек к декабрю 2023 года.
Путин приказал набрать в армию 130 тысяч срочников
Согласно указу, Путин постановил с 1 октября по 31 декабря призвать на военную службу 133 тысяч человек.
Речь идет о гражданах РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с российским законодательством призыва на военную службу.
Также согласно документу, нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Как сообщил заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправка призывников из сборных пунктов спланирована с 15 октября 2024 года.
По словам Цимлянского, "все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации".
В РФ традиционно проводят призывы в армию дважды в год — весной и осенью.
Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс. солдат
16 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивший штатную численность военнослужащих ВС РФ на 180 тысяч.
Путин также поручил правительству выделить Минобороны необходимые бюджетные средства для выполнения указа.
Таким образом, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч военных.
В декабре 2023 года Путин также увеличивал численность российской армии, доведя количество военнослужащих до 1,32 миллиона человек. К началу полномасштабного вторжения России в 2022 году численность российских вооруженных сил едва превышала 1 миллион.
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