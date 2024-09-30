Путин подписал указ об осеннем призыве — сколько россиян привлекут в армию

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В частности, на военную службу с 1 октября по 31 декабря заберут 133 тысячи человек.

Путин приказал набрать в армию 130 тысяч срочников

Согласно указу, Путин постановил с 1 октября по 31 декабря призвать на военную службу 133 тысяч человек.

Речь идет о гражданах РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с российским законодательством призыва на военную службу.

Также согласно документу, нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Как сообщил заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправка призывников из сборных пунктов спланирована с 15 октября 2024 года.

По словам Цимлянского, "все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации".

Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, где призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий, отметил Цимлянский. Поделиться

В РФ традиционно проводят призывы в армию дважды в год — весной и осенью.

Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс. солдат

16 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивший штатную численность военнослужащих ВС РФ на 180 тысяч.

Путин также поручил правительству выделить Минобороны необходимые бюджетные средства для выполнения указа.

Таким образом, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч военных.