Минобороны РФ просит Путина объявить новую волну мобилизации — причина

Руководство Министерства обороны РФ продолжает призывать российского диктатора Владимира Путина объявить новую волну мобилизации.
Главные тезисы
- Руководство Минобороны РФ призывает президента Путина объявить новую волну мобилизации из-за нехватки личного состава в армии.
- Увеличение численности российской армии на 180 тысяч военных связано с серьезными проблемами и вызовами, с которыми сталкивается Россия.
- Повышение единовременной выплаты новобранцам и привлечение добровольцев не полностью решают проблему нехватки личного состава в армии.
- Увеличение численности армии в России может повлечь за собой политические риски для Владимира Путина.
Почему Путин может объявить новую волну мобилизации
Как отмечается, в начале 2024 года руководство Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгом предложило Путину провести мобилизацию перед его очередной "инаугурацией", но он отклонил это предложение, настаивая на привлечении исключительно добровольцев, заключающих контракты.
В июле Путин попытался увеличить численность армии, повысив единовременную выплату новобранцам до 400 000 рублей (около 4300 долларов).
Сейчас, по информации WSJ, новое руководство Министерства обороны под руководством Белоусова снова сталкивается с проблемами нехватки личного состава, из-за чего Россия не может организовать масштабное контрнаступление в Курской области.
The Wall Street Journal также отмечает, что давление на объявление новой волны мобилизации усиливается из-за потерь в войне с Украиной, которые, по оценкам, достигли около миллиона человек.
В то же время Кремль опасается, что очередная мобилизация может повлиять на общественное мнение по поводу войны и создать политические риски для Путина.
Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс солдат
16 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивший штатную численность военнослужащих ВС РФ на 180 тысяч.
Путин также поручил правительству выделить Минобороны необходимые бюджетные средства для выполнения указа.
Таким образом, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч военных.
В декабре 2023 года Путин также увеличивал численность российской армии, доведя количество военнослужащих до 1,32 миллиона человек. К началу полномасштабного вторжения России в 2022 году численность российских вооруженных сил едва превышала 1 миллион.
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