Минобороны РФ просит Путина объявить новую волну мобилизации — причина

Почему Путин может объявить новую волну мобилизации

Как отмечается, в начале 2024 года руководство Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгом предложило Путину провести мобилизацию перед его очередной "инаугурацией", но он отклонил это предложение, настаивая на привлечении исключительно добровольцев, заключающих контракты.

В июле Путин попытался увеличить численность армии, повысив единовременную выплату новобранцам до 400 000 рублей (около 4300 долларов).

Сейчас, по информации WSJ, новое руководство Министерства обороны под руководством Белоусова снова сталкивается с проблемами нехватки личного состава, из-за чего Россия не может организовать масштабное контрнаступление в Курской области.

Все больше людей говорят о неизбежности мобилизации, — отметил один из источников издания. Поделиться

The Wall Street Journal также отмечает, что давление на объявление новой волны мобилизации усиливается из-за потерь в войне с Украиной, которые, по оценкам, достигли около миллиона человек.

Проблемы России становятся все более серьезными. После захвата восточноукраинского города Покровск Россия обратилась к молодым и неопытным призывникам и перебросила войска с других участков фронта в Украине для обороны собственной территории, сообщает WSJ. Поделиться

В то же время Кремль опасается, что очередная мобилизация может повлиять на общественное мнение по поводу войны и создать политические риски для Путина.

Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс солдат

16 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивший штатную численность военнослужащих ВС РФ на 180 тысяч.

Путин также поручил правительству выделить Минобороны необходимые бюджетные средства для выполнения указа.

Таким образом, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч военных.