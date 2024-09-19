Минобороны РФ просит Путина объявить новую волну мобилизации — причина
Категория
Мир
Дата публикации

Минобороны РФ просит Путина объявить новую волну мобилизации — причина

Минобороны РФ просит Путина объявить новую волну мобилизации — причина
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Руководство Министерства обороны РФ продолжает призывать российского диктатора Владимира Путина объявить новую волну мобилизации.

Главные тезисы

  • Руководство Минобороны РФ призывает президента Путина объявить новую волну мобилизации из-за нехватки личного состава в армии.
  • Увеличение численности российской армии на 180 тысяч военных связано с серьезными проблемами и вызовами, с которыми сталкивается Россия.
  • Повышение единовременной выплаты новобранцам и привлечение добровольцев не полностью решают проблему нехватки личного состава в армии.
  • Увеличение численности армии в России может повлечь за собой политические риски для Владимира Путина.

Почему Путин может объявить новую волну мобилизации

Как отмечается, в начале 2024 года руководство Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгом предложило Путину провести мобилизацию перед его очередной "инаугурацией", но он отклонил это предложение, настаивая на привлечении исключительно добровольцев, заключающих контракты.

В июле Путин попытался увеличить численность армии, повысив единовременную выплату новобранцам до 400 000 рублей (около 4300 долларов).

Сейчас, по информации WSJ, новое руководство Министерства обороны под руководством Белоусова снова сталкивается с проблемами нехватки личного состава, из-за чего Россия не может организовать масштабное контрнаступление в Курской области.

Все больше людей говорят о неизбежности мобилизации, — отметил один из источников издания.

The Wall Street Journal также отмечает, что давление на объявление новой волны мобилизации усиливается из-за потерь в войне с Украиной, которые, по оценкам, достигли около миллиона человек.

Проблемы России становятся все более серьезными. После захвата восточноукраинского города Покровск Россия обратилась к молодым и неопытным призывникам и перебросила войска с других участков фронта в Украине для обороны собственной территории, сообщает WSJ.

В то же время Кремль опасается, что очередная мобилизация может повлиять на общественное мнение по поводу войны и создать политические риски для Путина.

Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс солдат

16 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивший штатную численность военнослужащих ВС РФ на 180 тысяч.

Путин также поручил правительству выделить Минобороны необходимые бюджетные средства для выполнения указа.

Таким образом, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч военных.

В декабре 2023 года Путин также увеличивал численность российской армии, доведя количество военнослужащих до 1,32 миллиона человек. К началу полномасштабного вторжения России в 2022 году численность российских вооруженных сил едва превышала 1 миллион.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В США предупредили о новом плане Путина относительно Украины
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чего дальше ждать от Путина — предупреждение Зеленского
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это точка невозврата. Пашинян снова бросил вызов Путину
Никол Пашинян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?