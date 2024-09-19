Міноборони РФ просить Путіна оголосити нову хвилю мобілізації — причина

Керівництво Міністерства оборони РФ продовжує закликати російського диктатора Володимира Путіна оголосити нову хвилю мобілізації.
Головні тези:
- Міноборони РФ продовжує закликати Путіна оголосити нову мобілізацію для поповнення військових рядів.
- Тиск на оголошення нової хвилі мобілізації зростає через великі втрати у війні проти України, що може порушити громадську думку про військові дії.
- Путін збільшує штатну чисельність армії РФ на 180 тисяч військовослужбовців внаслідок потреб у поповненні військових сил.
- Страх Кремля перед можливими політичними ризиками в разі оголошення нової мобілізації свідчить про складність ситуації в російському військовому відомстві.
Для чого Путін може оголосити нову хвилю мобілізації
Як зазначається, на початку 2024 року керівництво Міністерства оборони РФ на чолі з Сергієм Шойгу запропонувало Путіну провести мобілізацію перед його черговою "інавгурацією", але він відхилив цю пропозицію, наполягаючи на залученні виключно добровольців, які укладають контракти.
У липні Путін спробував збільшити чисельність армії, підвищивши одноразову виплату новобранцям до 400 000 рублів (близько 4300 доларів).
Зараз, за інформацією WSJ, нове керівництво Міністерства оборони під керівництвом Бєлоусова знову стикається з проблемами браку особового складу, через що Росія не може організувати масштабний контрнаступ у Курській області.
The Wall Street Journal також наголошує, що тиск на оголошення нової хвилі мобілізації посилюється через втрати у війні з Україною, які, за оцінками, досягли близько мільйона людей.
Водночас Кремль побоюється, що чергова мобілізація може вплинути на громадську думку щодо війни та створити політичні ризики для Путіна.
Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тис солдатів
16 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ на 180 тисяч.
Путін також доручив уряду виділити Міноборони необхідні бюджетні кошти для виконання відповідного указу.
Таким чином, Путін збільшив чисельність армії на 180 000 військових.
У грудні 2023 року Путін також збільшував чисельність російської армії, довівши кількість військовослужбовців до 1,32 мільйона осіб. До початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році чисельність російських збройних сил ледве перевищувала 1 мільйон.
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