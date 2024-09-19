Міноборони РФ просить Путіна оголосити нову хвилю мобілізації — причина

Для чого Путін може оголосити нову хвилю мобілізації

Як зазначається, на початку 2024 року керівництво Міністерства оборони РФ на чолі з Сергієм Шойгу запропонувало Путіну провести мобілізацію перед його черговою "інавгурацією", але він відхилив цю пропозицію, наполягаючи на залученні виключно добровольців, які укладають контракти.

У липні Путін спробував збільшити чисельність армії, підвищивши одноразову виплату новобранцям до 400 000 рублів (близько 4300 доларів).

Зараз, за інформацією WSJ, нове керівництво Міністерства оборони під керівництвом Бєлоусова знову стикається з проблемами браку особового складу, через що Росія не може організувати масштабний контрнаступ у Курській області.

Все більше людей говорять про неминучість мобілізації, — зазначив один із джерел видання. Поширити

The Wall Street Journal також наголошує, що тиск на оголошення нової хвилі мобілізації посилюється через втрати у війні з Україною, які, за оцінками, досягли близько мільйона людей.

Проблеми Росії стають дедалі серйознішими. Після захоплення східноукраїнського міста Покровськ, Росія звернулася до молодих і недосвідчених призовників і перекинула війська з інших ділянок фронту в Україні для оборони власної території, — повідомляє WSJ. Поширити

Водночас Кремль побоюється, що чергова мобілізація може вплинути на громадську думку щодо війни та створити політичні ризики для Путіна.

Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тис солдатів

16 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ на 180 тисяч.

Путін також доручив уряду виділити Міноборони необхідні бюджетні кошти для виконання відповідного указу.

Таким чином, Путін збільшив чисельність армії на 180 000 військових.