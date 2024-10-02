Российские оккупанты начали призыв на срочную службу жителей ВОТ Херсонщины

Гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил о призыве граждан Украины на срочную службу в армию РФ, который начался 1 октября 2024 и продлится до конца года.

Россия начала первый призыв на срочную службу на ТОТ Херсонщины

Коллаборант Сальдо заявил, что призывники будут проходить срочную службу в частях Южного военного округа.

По его словам, они не будут проходить службу на территории, где проводится СВО, и их не будут привлекать для участия в выполнении ее задач.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в настоящее время массовой подготовки к призыву на оккупированных территориях не наблюдается, однако заявления оккупационных властей свидетельствуют о планах использовать местное население для нужд российской армии.

Как это будет реально, увидим. Было ясно, что рано или поздно враг нашим человеческим ресурсом воспользуется, чтобы наши люди участвовали в этой войне. Поделиться

Как говорит Соболевский, оккупанты активно собирают информацию о потенциальных призывниках через образовательные учреждения, социальные реестры и медицинское страхование.

Они собирают информацию всюду.

Он также отметил, что оккупанты стимулируют людей делать доносы о нелояльности к российскому режиму или поддержке ВСУ, что может быть использовано для выявления граждан, подпадающих под призыв.

Соболевский подчеркнул, что единственным надежным способом уберечь себя от призыва является выезд с оккупированных территорий в страны ЕС или другие безопасные регионы, но не в Российскую Федерацию.

Россия бросает жителей ТОТ Украины на войну

Накануне нелегитимный президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России с 1 октября по 31 декабря. Поскольку в его воображении оккупированные территории являются частью РФ, принудительный "призыв" будет осуществляться и за рубежом.

МИД Украины выразил в связи с этим решением решительный протест, напомнив, что Россия грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в частности, Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Поделиться

В Европейском Союзе назвали нарушением международного права осуществление "военного призыва" в российскую армию на временно оккупированных территориях Украины.