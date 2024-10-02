Российские оккупанты начали призыв на срочную службу жителей ВОТ Херсонщины

Гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил о призыве граждан Украины на срочную службу в армию РФ, который начался 1 октября 2024 и продлится до конца года.
Главные тезисы
- Российские оккупанты начали призывать граждан Украины на срочную службу в армию РФ с 1 октября по конец года.
- МИД Украины и Европейский Союз протестуют против призыва на срочную службу, нарушающего международное право.
- Оккупанты собирают информацию о потенциальных призывниках через различные источники, стимулируя доносы о нелояльности к российскому режиму.
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Коллаборант Сальдо заявил, что призывники будут проходить срочную службу в частях Южного военного округа.
По его словам, они не будут проходить службу на территории, где проводится СВО, и их не будут привлекать для участия в выполнении ее задач.
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в настоящее время массовой подготовки к призыву на оккупированных территориях не наблюдается, однако заявления оккупационных властей свидетельствуют о планах использовать местное население для нужд российской армии.
Как говорит Соболевский, оккупанты активно собирают информацию о потенциальных призывниках через образовательные учреждения, социальные реестры и медицинское страхование.
Они собирают информацию всюду.
Он также отметил, что оккупанты стимулируют людей делать доносы о нелояльности к российскому режиму или поддержке ВСУ, что может быть использовано для выявления граждан, подпадающих под призыв.
Соболевский подчеркнул, что единственным надежным способом уберечь себя от призыва является выезд с оккупированных территорий в страны ЕС или другие безопасные регионы, но не в Российскую Федерацию.
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Накануне нелегитимный президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России с 1 октября по 31 декабря. Поскольку в его воображении оккупированные территории являются частью РФ, принудительный "призыв" будет осуществляться и за рубежом.
В Европейском Союзе назвали нарушением международного права осуществление "военного призыва" в российскую армию на временно оккупированных территориях Украины.
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