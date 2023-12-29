В России завершился осенний призыв. Всего на службу в Вооруженных силах страны-оккупанта призвали 130 тысяч человек.

РФ призвала в армию 130 тысяч человек

Как сообщили в Минобороны РФ, осенью 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. Осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ и другие военные формирования призваны и направлены 130 тысяч человек.

Призывники, выслужившие установленные сроки военной службы, "своевременно уволены и направлены в места жительства".

В Минобороны заявили, что призыв происходил "в сложной обстановке, при негативном влиянии со стороны зарубежных СМИ, направленного на дискредитацию ВС РФ".

Что известно о мобилизации в РФ

4 августа Путин подписал указ о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Верхний предел призывного возраста сдвинется с нынешних 27 до 30 лет, нижний останется на прежнем уровне – 18 лет.

Первоначально министр обороны РФ Сергей Шойгу предлагал сдвинуть нижнюю планку, установив призывной возраст 21-30 лет, Путин поддержал эту идею. В таком виде Госдума приняла законопроект в первом чтении, но в июле председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что было решено увеличить только верхний предел призывного возраста. Он утверждал, что "очень многие ребята хотят уйти и служить именно в 18 лет".

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние полгода 270 тысяч человек добровольно подписали контракты с российским министерством обороны.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на срочную службу в армии с 1 октября по 31 декабря.