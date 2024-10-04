Россия начала на временно оккупированных территориях Запорожской области призыв на срочную службу граждан Украины. Мужчинам следует обратиться в украинский государственный проект "Хочу жить".
Главные тезисы
- Призыв украинцев с Запорожской области на срочную службу в российскую армию является нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.
- Обращение к украинскому проекту “Хочу жить” поможет избежать призыва в российскую армию и спасти жизнь жителей захваченных территорий.
- Оккупационные власти России нарушают конвенцию о защите гражданского населения во время войны, принуждая украинцев служить в армии страны-оккупанта.
Российские оккупанты снова нарушили Женевскую конвенцию
На то Запорожье уже идет призыв срочников в российскую армию.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, после российского призыва украинцев отправляют в "учебные центры" во временно оккупированном Крыму или Новороссийске.
Обещаниям веры нет — в начале оккупации гауляйтер балицкий уже обещал 5-летний мораторий на службу в российской армии для граждан ВТО. Ожидаемо соврал.
Федоров подчеркнул, что призыв РФ украинцев на ВТО является прямым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.
Жители захваченных территорий, которые заставили вступить во вражескую армию, могут обратиться в украинский государственный проект "Хочу жить" и спасти свою жизнь. Россия грубо нарушает конвенцию о защите гражданского населения во время войны: государству-оккупанту запрещается принуждать жителей ТОТ служить в армии страны-оккупанта.
Россия начала первый призыв на срочную службу на ТОТ Херсонщины
Коллаборант Сальдо заявил, что призывники будут проходить срочную службу в частях Южного военного округа.
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в настоящее время массовой подготовки к призыву на оккупированных территориях не наблюдается, однако заявления оккупационных властей свидетельствуют о планах использовать местное население для нужд российской армии.
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