Украинцев с ВОТ Запорожской области призывают на срочную службу в армию РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцев с ВОТ Запорожской области призывают на срочную службу в армию РФ

Иван Федоров / Запорожская ОВА
оккупанты
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Россия начала на временно оккупированных территориях Запорожской области призыв на срочную службу граждан Украины. Мужчинам следует обратиться в украинский государственный проект "Хочу жить".

Главные тезисы

  • Призыв украинцев с Запорожской области на срочную службу в российскую армию является нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.
  • Обращение к украинскому проекту “Хочу жить” поможет избежать призыва в российскую армию и спасти жизнь жителей захваченных территорий.
  • Оккупационные власти России нарушают конвенцию о защите гражданского населения во время войны, принуждая украинцев служить в армии страны-оккупанта.

Российские оккупанты снова нарушили Женевскую конвенцию

На то Запорожье уже идет призыв срочников в российскую армию.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, после российского призыва украинцев отправляют в "учебные центры" во временно оккупированном Крыму или Новороссийске.

Призову подлежат жители, получившие российские паспорта. Но хочу отметить, что после 2,5 лет оккупации находиться на ВТО, не получив паспорт, это физическая угроза для жизни и здоровья. Во-вторых, после призыва наших жителей отправляют в учебные центры на территории оккупированного Крыма или Новороссийска, и после этого отправляют на линию фронта.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Обещаниям веры нет — в начале оккупации гауляйтер балицкий уже обещал 5-летний мораторий на службу в российской армии для граждан ВТО. Ожидаемо соврал.

Федоров подчеркнул, что призыв РФ украинцев на ВТО является прямым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.

Жители захваченных территорий, которые заставили вступить во вражескую армию, могут обратиться в украинский государственный проект "Хочу жить" и спасти свою жизнь. Россия грубо нарушает конвенцию о защите гражданского населения во время войны: государству-оккупанту запрещается принуждать жителей ТОТ служить в армии страны-оккупанта.

Россия начала первый призыв на срочную службу на ТОТ Херсонщины

Коллаборант Сальдо заявил, что призывники будут проходить срочную службу в частях Южного военного округа.

По его словам, они не будут проходить службу на территории, где проводится СВО, и их не будут привлекать для участия в выполнении ее задач.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в настоящее время массовой подготовки к призыву на оккупированных территориях не наблюдается, однако заявления оккупационных властей свидетельствуют о планах использовать местное население для нужд российской армии.

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