Авіація РФ скинула КАБи на Запоріжжя — є поранені

Увечері 19 жовтня у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей.

Росія атакувала Запоріжжя авіабомбами

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни завдали два удари КАБами по центру Запоріжжя.

Станом на 18:50 відомо про трьох поранених. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

Пізніше кількість поранених збільшилася до 4 осіб.

До цього у регіоні оголосили загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Що відомо про атаку РФ на Запоріжжя

Вранці 10 жовтня армія РФ атакувала керованими авіабомбами Запоріжжя. Чотири людини постраждали та зруйновані приватні житлові будинки внаслідок російської ударів.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Поширити

Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу.