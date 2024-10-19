У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаударів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаударів РФ

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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Кількість постраждалих унаслідок ударів армії РФ по Запоріжжю 19 жовтня зросла до восьми, серед них двоє дітей.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих внаслідок авіаударів РФ по Запоріжжю зросла до восьми, серед них двоє дітей.
  • Дві авіабомби були скинуті російськими військами по Запоріжжю, при цьому одна влучила на Набережну магістраль, а інша на відкриту місцевість.
  • Наразі медичні працівники надають допомогу пораненим, а рятувальники ДСНС проводять рятувальні операції у зв'язку з можливим наявністю нерозірваного снаряда.

Внаслідок авіаударів РФ по Запоріжжю постраждало двоє дітей

Кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, діти перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, троє постраждалих — двоє чоловіків та жінка — після огляду лікарів та надання першої допомоги від госпіталізації відмовилися. Решту потерпілих медики оглядають.

У телеефірі начальник ОВА поінформував, що РФ атакувала місто двома КАБами.

Перший КАБ влучив по Набережній магістралі, за двісті метрів від одного з гіпермаркетів... Результат влучання — це пошкоджені вікна в комерційних будівлях і багатоповерхових будинках навколо. Всі служби працюють на місці.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Друга авіабомба, за його словами, впала на відкритій місцевості.

Вибуху не було, тож може бути нерозірваний снаряд, і там проходить рятувальна операція силами рятувальників ДСНС. Будуть розгорнуті місця для обігріву, щоб мешканці могли перечекати, поки відбуватиметься виявлення та знешкодження снаряда.

Росія атакувала Запоріжжя авіабомбами

Увечері 19 жовтня у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни завдали два удари КАБами по центру Запоріжжя.

Станом на 18:50 відомо про трьох поранених. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

Пізніше кількість поранених збільшилася до 4 осіб.

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