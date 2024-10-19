У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаударів РФ

Кількість постраждалих унаслідок ударів армії РФ по Запоріжжю 19 жовтня зросла до восьми, серед них двоє дітей.
Головні тези:
- Кількість постраждалих внаслідок авіаударів РФ по Запоріжжю зросла до восьми, серед них двоє дітей.
- Дві авіабомби були скинуті російськими військами по Запоріжжю, при цьому одна влучила на Набережну магістраль, а інша на відкриту місцевість.
- Наразі медичні працівники надають допомогу пораненим, а рятувальники ДСНС проводять рятувальні операції у зв'язку з можливим наявністю нерозірваного снаряда.
Внаслідок авіаударів РФ по Запоріжжю постраждало двоє дітей
Кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, діти перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
У телеефірі начальник ОВА поінформував, що РФ атакувала місто двома КАБами.
Друга авіабомба, за його словами, впала на відкритій місцевості.
Вибуху не було, тож може бути нерозірваний снаряд, і там проходить рятувальна операція силами рятувальників ДСНС. Будуть розгорнуті місця для обігріву, щоб мешканці могли перечекати, поки відбуватиметься виявлення та знешкодження снаряда.
Росія атакувала Запоріжжя авіабомбами
Увечері 19 жовтня у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Станом на 18:50 відомо про трьох поранених. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.
Пізніше кількість поранених збільшилася до 4 осіб.
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