Армія РФ атакувала дроном авто у Запорізькій області — загинуло 2 людей

Армія РФ з дрона вдарила по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинули два чоловіки 40 та 73 років.
Головні тези:
- Армія Російської Федерації вчинила напад за допомогою дрону у Запорізькій області, що призвело до загибелі двох цивільних осіб.
- Внаслідок ракетного обстрілу міста Запоріжжя 20 людей отримали поранення, а інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
Росія вбила цивільних у Запорізькій області
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти влучили по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське.
Загинули 40-річний та 70-річний чоловіки.
РФ поцілила по Запоріжжю ракетою
21 жовтня російські війська атакували ракетою центр міста Запоріжжя. Внаслідок обстрілу 6 людей отримали поранення, також пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури.
Потім стало відомо про дев’ятеро людей, які постраждали внаслідок російської ранкової атаки.
Двоє перебувають у тяжкому стані, п'ятеро — у стані середньої тяжкості, ще двоє отримали допомогу медиків та лікуватимуться вдома.
Станом на 11:00 було відомо про понад десять пошкоджених багатоповерхівок і понад десять домоволодінь приватного сектору. Зазнали руйнувань також і заклад дошкільної освіти та гуртожиток.
Станом на 15.00 відомо про двох загиблих та 15 поранених внаслідок чергового терористичного акту країни-агресорки.
Згодом голова Запорізької ОВА Іван Фeдоров повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару балістикою по центру Запоріжжя зросла до 3, ще 20 людей постраждали.
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