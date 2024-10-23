Армія РФ атакувала дроном авто у Запорізькій області — загинуло 2 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала дроном авто у Запорізькій області — загинуло 2 людей

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Армія РФ атакувала дроном авто у Запорізькій області — загинуло 2 людей

Армія РФ з дрона вдарила по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинули два чоловіки 40 та 73 років. 

Головні тези:

  • Армія Російської Федерації вчинила напад за допомогою дрону у Запорізькій області, що призвело до загибелі двох цивільних осіб.
  • Внаслідок ракетного обстрілу міста Запоріжжя 20 людей отримали поранення, а інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Росія вбила цивільних у Запорізькій області

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти влучили по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське.

Загинули 40-річний та 70-річний чоловіки.

РФ поцілила по Запоріжжю ракетою

21 жовтня російські війська атакували ракетою центр міста Запоріжжя. Внаслідок обстрілу 6 людей отримали поранення, також пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури.

Потім стало відомо про дев’ятеро людей, які постраждали внаслідок російської ранкової атаки.

Двоє перебувають у тяжкому стані, п'ятеро — у стані середньої тяжкості, ще двоє отримали допомогу медиків та лікуватимуться вдома.

Станом на 11:00 було відомо про понад десять пошкоджених багатоповерхівок і понад десять домоволодінь приватного сектору. Зазнали руйнувань також і заклад дошкільної освіти та гуртожиток.

Станом на 15.00 відомо про двох загиблих та 15 поранених внаслідок чергового терористичного акту країни-агресорки.

Згодом голова Запорізької ОВА Іван Фeдоров повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару балістикою по центру Запоріжжя зросла до 3, ще 20 людей постраждали.

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Категорія
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Дата публікації
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