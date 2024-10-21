Удар РФ по Запоріжжю. Кількість постраждалих стрімко зросла, є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Запоріжжю. Кількість постраждалих стрімко зросла, є загиблі

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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Вранці 21 жовтня Росія вдарила по Запоріжжю ракетою. Станом на 15.00 відомо про двох загиблих та 15 поранених внаслідок чергового терористичного акту країни-агресорки.

Головні тези:

  • Унаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю загинуло двоє людей, понад 15 отримали поранення.
  • Медичні працівники продовжують надавати допомогу постраждалим.
  • Наразі відомо про пошкодження цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель.

У Запоріжжі загинуло двоє людей внаслідок ракетного удару РФ

О 15.01 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що збільшилася кількість жертв російського ракетного удару по місту.

Двоє загиблих та п'ятнадцять поранених — збільшилася кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя. Медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

Раніше у Запоріжжі з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок російського удару, дістали тіло чоловіка.

Обстріл Запоріжжя РФ 21 жовтня

З-під завалів у Запоріжжі дістали тіло загиблого чоловіка. Чотирнадцять постраждалих, з яких троє у тяжкому стані, та один загиблий — такі наслідки ворожої атаки по обласному центру.

РФ поцілила по Запоріжжю ракетою

21 жовтня російські війська атакували ракетою центр міста Запоріжжя. Внаслідок обстрілу 6 людей отримали поранення, також пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури.

Потім стало відомо про дев’ятеро людей, які постраждали внаслідок російської ранкової атаки.

Двоє перебувають у тяжкому стані, п'ятеро — у стані середньої тяжкості, ще двоє отримали допомогу медиків та лікуватимуться вдома.

Станом на 11:00 було відомо про понад десять пошкоджених багатоповерхівок і понад десять домоволодінь приватного сектору. Зазнали руйнувань також і заклад дошкільної освіти та гуртожиток.

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