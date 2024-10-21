Удар РФ по Запоріжжю. Кількість постраждалих стрімко зросла, є загиблі

Вранці 21 жовтня Росія вдарила по Запоріжжю ракетою. Станом на 15.00 відомо про двох загиблих та 15 поранених внаслідок чергового терористичного акту країни-агресорки.
Головні тези:
- Унаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю загинуло двоє людей, понад 15 отримали поранення.
- Медичні працівники продовжують надавати допомогу постраждалим.
- Наразі відомо про пошкодження цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель.
У Запоріжжі загинуло двоє людей внаслідок ракетного удару РФ
О 15.01 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що збільшилася кількість жертв російського ракетного удару по місту.
Раніше у Запоріжжі з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок російського удару, дістали тіло чоловіка.
РФ поцілила по Запоріжжю ракетою
21 жовтня російські війська атакували ракетою центр міста Запоріжжя. Внаслідок обстрілу 6 людей отримали поранення, також пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури.
Потім стало відомо про дев’ятеро людей, які постраждали внаслідок російської ранкової атаки.
Двоє перебувають у тяжкому стані, п'ятеро — у стані середньої тяжкості, ще двоє отримали допомогу медиків та лікуватимуться вдома.
Станом на 11:00 було відомо про понад десять пошкоджених багатоповерхівок і понад десять домоволодінь приватного сектору. Зазнали руйнувань також і заклад дошкільної освіти та гуртожиток.
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