Удар РФ по Запоріжжю. Кількість постраждалих стрімко зросла, є загиблі

Вранці 21 жовтня Росія вдарила по Запоріжжю ракетою. Станом на 15.00 відомо про двох загиблих та 15 поранених внаслідок чергового терористичного акту країни-агресорки.

У Запоріжжі загинуло двоє людей внаслідок ракетного удару РФ

О 15.01 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що збільшилася кількість жертв російського ракетного удару по місту.

Двоє загиблих та п'ятнадцять поранених — збільшилася кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя. Медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу. Іван Федоров Голова Запорізької ОВА

Раніше у Запоріжжі з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок російського удару, дістали тіло чоловіка.

Обстріл Запоріжжя РФ 21 жовтня

З-під завалів у Запоріжжі дістали тіло загиблого чоловіка. Чотирнадцять постраждалих, з яких троє у тяжкому стані, та один загиблий — такі наслідки ворожої атаки по обласному центру. Поширити

РФ поцілила по Запоріжжю ракетою

21 жовтня російські війська атакували ракетою центр міста Запоріжжя. Внаслідок обстрілу 6 людей отримали поранення, також пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури.

Потім стало відомо про дев’ятеро людей, які постраждали внаслідок російської ранкової атаки.

Двоє перебувають у тяжкому стані, п'ятеро — у стані середньої тяжкості, ще двоє отримали допомогу медиків та лікуватимуться вдома.

Станом на 11:00 було відомо про понад десять пошкоджених багатоповерхівок і понад десять домоволодінь приватного сектору. Зазнали руйнувань також і заклад дошкільної освіти та гуртожиток.