Удар РФ по Запорожью. Число пострадавших стремительно возросло, есть погибшие

Утром 21 октября Россия ударила по Запорожью ракетой. По состоянию на 15:00 известно о двух погибших и 15 раненых в результате очередного террористического акта страны-агрессора.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по Запорожью погибли два человека, 15 ранены, а инфраструктура города серьезно пострадала.
- Медицинские работники продолжают помощь пострадавшим от вражеской атаки.
- Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о нарастающей численности жертв российского обстрела.
- Российские войска атаковали ракетами центр города, повреждены десятки зданий и гражданская инфраструктура.
В Запорожье погибли два человека в результате ракетного удара РФ
В 15:01 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что увеличилось количество жертв российского ракетного удара по городу.
Ранее в Запорожье из-под завалов здания, разрушенного в результате российского удара, извлекли тело мужчины.
РФ попала по Запорожью ракетой
21 октября российские войска атаковали ракетой центр города Запорожья. В результате обстрела 6 человек получили ранения, также повреждено большое количество гражданской инфраструктуры.
Затем стало известно о девяти людях, пострадавших в результате российской утренней атаки.
Двое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести, еще двое получили помощь медиков и будут лечиться дома.
По состоянию на 11:00 было известно более десяти поврежденных многоэтажек и более десяти домовладений частного сектора. Разрушены также и заведение дошкольного образования и общежитие.
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