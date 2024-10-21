Удар РФ по Запорожью. Число пострадавших стремительно возросло, есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью. Число пострадавших стремительно возросло, есть погибшие

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Утром 21 октября Россия ударила по Запорожью ракетой. По состоянию на 15:00 известно о двух погибших и 15 раненых в результате очередного террористического акта страны-агрессора.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара РФ по Запорожью погибли два человека, 15 ранены, а инфраструктура города серьезно пострадала.
  • Медицинские работники продолжают помощь пострадавшим от вражеской атаки.
  • Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о нарастающей численности жертв российского обстрела.
  • Российские войска атаковали ракетами центр города, повреждены десятки зданий и гражданская инфраструктура.

В Запорожье погибли два человека в результате ракетного удара РФ

В 15:01 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что увеличилось количество жертв российского ракетного удара по городу.

Двое погибших и пятнадцать раненых увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья. Медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им необходимую помощь.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Ранее в Запорожье из-под завалов здания, разрушенного в результате российского удара, извлекли тело мужчины.

Обстрел Запорожья РФ 21 октября

Из-под завалов в Запорожье извлекли тело погибшего мужчины. Четырнадцать пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии, и один погибший — таковы последствия вражеской атаки по областному центру.

РФ попала по Запорожью ракетой

21 октября российские войска атаковали ракетой центр города Запорожья. В результате обстрела 6 человек получили ранения, также повреждено большое количество гражданской инфраструктуры.

Затем стало известно о девяти людях, пострадавших в результате российской утренней атаки.

Двое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести, еще двое получили помощь медиков и будут лечиться дома.

По состоянию на 11:00 было известно более десяти поврежденных многоэтажек и более десяти домовладений частного сектора. Разрушены также и заведение дошкольного образования и общежитие.

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