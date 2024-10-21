РФ атаковала центр Запорожья — пострадали 6 человек

21 октября россияне атаковали ракетой центр города Запорожья. В результате обстрела 6 человек получили ранения, также повреждено большое количество гражданской инфраструктуры.

РФ снова обстреляла Запорожье

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, Россия нанесла очередной ракетный удар по центру города Запорожья.

Пострадало большое количество гражданских объектов, включая детский сад, общежития, одноэтажные и многоэтажные дома.

Первоначально Федоров сообщил, что 49-летний мужчина и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней степени тяжести.

Позже Федоров сообщил о еще одном пострадавшем. Более 10 единиц спасательной техники сейчас работает на месте.

Впоследствии стало известно, что количество раненых выросло до 7 человек. Также более 30 домов повреждены.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

116 враждебных БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

Также еще 45 российских беспилотников — локационно потеряно. До 10-ти враждебных БПЛА — в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Боевая работа продолжается.