РФ атакувала центр Запоріжжя — постраждало 6 людей

РФ знову обстріляла Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, Росія нанесла черговий ракетний удар по центру міста Запоріжжя.

Постраждала велика кількість цивільних об'єктів, в тому числі дитячий садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки.

Спочатку Федоров повідомив, що 49-річний чоловік та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середнього ступеня важкості.

Пізніше Федоров повідомив про ще одного постраждалого. Понад десять одиниць рятувальної техніки наразі працює на місці.

Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 7 людей. Також понад 30 будинків пошкоджено.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Також ще 45 російських безпілотників — локаційно втрачено. До 10-ти ворожих БпЛА — в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Бойова робота наразі триває.