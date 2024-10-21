РФ атакувала центр Запоріжжя — постраждало 6 людей

21 жовтня росіяни атакували ракетою центр міста Запоріжжя. Внаслідок обстрілу 6 людей отримали поранення, також пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури.
Головні тези:
- Росія здійснила ракетний удар по центру Запоріжжя, що призвело до поранення 6 людей та пошкодження цивільної інфраструктури.
- Українські Повітряні Сили виявили та перешкодили понад 100 засобам повітряного нападу від російського противника.
- Збито 59 ворожих безпілотників в різних областях України та локаційно втрачено ще 45 російських БпЛА.
- Підтверджено влучання російських безпілотників по цивільній інфраструктурі України.
РФ знову обстріляла Запоріжжя
Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, Росія нанесла черговий ракетний удар по центру міста Запоріжжя.
Постраждала велика кількість цивільних об'єктів, в тому числі дитячий садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки.
Спочатку Федоров повідомив, що 49-річний чоловік та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середнього ступеня важкості.
Пізніше Федоров повідомив про ще одного постраждалого. Понад десять одиниць рятувальної техніки наразі працює на місці.
Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 7 людей. Також понад 30 будинків пошкоджено.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:
1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.).
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.
Також ще 45 російських безпілотників — локаційно втрачено. До 10-ти ворожих БпЛА — в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.
Бойова робота наразі триває.
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