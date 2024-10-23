Силы ПВО сбили 57 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 57 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 57 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 23 октября РФ запустила против Украины 82 БпЛА, а также управляемую авиационную ракету Х-31П. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 57 дронов.

Главные тезисы

  • В ночь на 23 октября Россия запустила 82 беспилотника и управляемую ракету по направлениям украинских территорий.
  • Силы ПВО Украины сбили 57 вражеских дронов, включая камикадзе типа “Шахед”, над различными областями страны.
  • Основной удар пришелся на Одесскую область, но успешное противодействие было оказано в нескольких регионах, включая Сумскую, Винницкую и другие.
  • Подразделения ПВО и воздушных сил Украины активно участвовали в отражении воздушной атаки, что позволило предотвратить серьезные угрозы.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 23 октября враг запустил:

  • 81 дрон типа Shahed и БпЛА неустановленного типа, которые были запущены по направлениям русских Приморско-Ахтарское и Курскское;

  • управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Ракетой россияне атаковали Одесскую область.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 57 дронов в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской и ряде других областей. В частности, 15 дронов сейчас локационно потеряны и до 9-ти БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.

Силы ПВО уничтожили над Сумской областью почти 20 дронов РФ

Как сообщили в Сумской ОВА, в ночь на 23 октября украинские военные сбили 19 российских дронов-камикадзе над Сумской областью.

23 октября подразделениями ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничников и добровольцами в небе над Сумщиной сбили 19 враждебных БПЛА типа "Шахед", говорится в сообщении.

Всего, по данным ОВА, с начала года зенитчики уничтожили 394 российских БПЛА над регионом.

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