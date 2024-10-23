Силы ПВО сбили 57 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 23 октября РФ запустила против Украины 82 БпЛА, а также управляемую авиационную ракету Х-31П. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 57 дронов.
Главные тезисы
- В ночь на 23 октября Россия запустила 82 беспилотника и управляемую ракету по направлениям украинских территорий.
- Силы ПВО Украины сбили 57 вражеских дронов, включая камикадзе типа “Шахед”, над различными областями страны.
- Основной удар пришелся на Одесскую область, но успешное противодействие было оказано в нескольких регионах, включая Сумскую, Винницкую и другие.
- Подразделения ПВО и воздушных сил Украины активно участвовали в отражении воздушной атаки, что позволило предотвратить серьезные угрозы.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 23 октября враг запустил:
81 дрон типа Shahed и БпЛА неустановленного типа, которые были запущены по направлениям русских Приморско-Ахтарское и Курскское;
управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
Ракетой россияне атаковали Одесскую область.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 57 дронов в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской и ряде других областей. В частности, 15 дронов сейчас локационно потеряны и до 9-ти БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.
Силы ПВО уничтожили над Сумской областью почти 20 дронов РФ
Как сообщили в Сумской ОВА, в ночь на 23 октября украинские военные сбили 19 российских дронов-камикадзе над Сумской областью.
Всего, по данным ОВА, с начала года зенитчики уничтожили 394 российских БПЛА над регионом.
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