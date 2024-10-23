Силы ПВО сбили 57 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 23 октября РФ запустила против Украины 82 БпЛА, а также управляемую авиационную ракету Х-31П. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 57 дронов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 23 октября враг запустил:

81 дрон типа Shahed и БпЛА неустановленного типа, которые были запущены по направлениям русских Приморско-Ахтарское и Курскское;

управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Ракетой россияне атаковали Одесскую область.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 57 дронов в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской и ряде других областей. В частности, 15 дронов сейчас локационно потеряны и до 9-ти БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.

Силы ПВО уничтожили над Сумской областью почти 20 дронов РФ

Как сообщили в Сумской ОВА, в ночь на 23 октября украинские военные сбили 19 российских дронов-камикадзе над Сумской областью.

23 октября подразделениями ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничников и добровольцами в небе над Сумщиной сбили 19 враждебных БПЛА типа "Шахед", говорится в сообщении. Поделиться