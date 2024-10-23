Сили ППО збили 57 ворожих "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 23 жовтня РФ запустила проти України 82 БпЛА, а також керовану авіаційну ракету Х-31П. Протиповітряній обороні вдалось знищити 57 дронів.
Головні тези:
- У ніч на 23 жовтня ворожа авіація запустила проти України 82 БпЛА та ракету Х-31П, проте українська ППО знищила 57 дронів типу “шахед”.
- Атака РФ відбулась із російських напрямків та цілила в різні області України, включаючи Одеську, Миколаївську та інші.
- Загалом було підтверджено збиття 57 дронів, з яких 15 локаційно втрачені та дев'ять спостерігаються в повітряному просторі України.
- Силами ППО також знищено майже 20 дронів РФ над Сумською областю, підтверджено збиття 19 ворожих БпЛА типу “шахед”.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові у ніч на 23 жовтня ворог запустив:
81 дрон типу Shahed та БпЛА невстановленого типу, що були запущені з напрямків російських Приморсько-Ахтарську та Курська;
керовану авіаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.
Ракетою росіяни атакували Одеську область.
До відбиття повітряного нападу були залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 дронів в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській та низці інших областей. Зокрема 15 дронів наразі локаційно втрачені та до 9-ти БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.
Сили ППО знищили над Сумською областю майже 20 дронів РФ
Як повідомили в Сумській ОВА, у ніч проти 23 жовтня українські військові збили 19 російських дронів-камікадзе над Сумською областю.
Всього, за даними ОВА, з початку року зенітники знищили 394 російських БПЛА над регіоном.
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