ППО знищила 36 дронів під час атаки РФ на Україну

Уночі 25 жовтня армія РФ здійснила новий повітряний напад на Україну 63-ма ударними безпілотниками, ППО знищила 36 ворожих дронів, ще 16 цілей – локаційні втрачені.
Головні тези:
- Сили ППО працювали одразу у 12 областях України.
- Під час атаки РФ на Київ вдалося знищити до 15 ворожих цілей. Ніхто з цивільних не постраждав.
- Повітряні сили ЗСУ наголошують, що інформацію про атаку ще буде оновлюватися.
Атака РФ на Україну 25 жовтня — що відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23:00 24 жовтня) ворог випустив 63 ударних дронів типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До повітряного бою з ворожими цілями були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ також звертають увагу на те, що 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.
Атака РФ на Київ — перші подробиці
Як повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, армія РФ спрямувала на українську столицю одразу 2 великі хвилі безпілотників.
Згідно з останніми даними, вдалося зафіксувати та знищити до 15 ворожих цілей, які атакували Київ.
Цього разу ворог запустив свої дрони з території Курської області та з Краснодарського краю.
Влада столиці повідомляє про падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу вдалося швидко загасити.
Ніхто з цивільних не постраждав.
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