ППО знищила 36 дронів під час атаки РФ на Україну

Уночі 25 жовтня армія РФ здійснила новий повітряний напад на Україну 63-ма ударними безпілотниками, ППО знищила 36 ворожих дронів, ще 16 цілей – локаційні втрачені.

Атака РФ на Україну 25 жовтня — що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23:00 24 жовтня) ворог випустив 63 ударних дронів типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До повітряного бою з ворожими цілями були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині. Поширити

Повітряні сили ЗСУ також звертають увагу на те, що 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака РФ на Київ — перші подробиці

Як повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, армія РФ спрямувала на українську столицю одразу 2 великі хвилі безпілотників.

Згідно з останніми даними, вдалося зафіксувати та знищити до 15 ворожих цілей, які атакували Київ.

Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге — приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години. Поширити

Цього разу ворог запустив свої дрони з території Курської області та з Краснодарського краю.

Влада столиці повідомляє про падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу вдалося швидко загасити.

Ніхто з цивільних не постраждав.