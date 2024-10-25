ПВО уничтожила 36 дронов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО уничтожила 36 дронов во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
авиация
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Ночью 25 октября армия РФ совершила новое воздушное нападение на Украину 63 ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, еще 16 целей – локационно потеряны.

Главные тезисы

  • Силы ПВО работали сразу в 12 областях Украины.
  • В ходе атаки РФ на Киев удалось уничтожить до 15 вражеских целей. Никто из гражданских не пострадал.
  • Воздушные силы ВСУ сообщают, что информация об атаке еще будет обновляться.

Атака РФ на Украину 25 октября — что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября 2024 года (с 23:00 24 октября) враг выпустил 63 ударных дронов типа «Shahed» и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарское — РФ.

К воздушному бою с вражескими целями были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 36 вражеских БПЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 16 российских беспилотников локационно потеряны. Информация уточняется и обновляется.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака РФ на Киев — первые подробности

Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, армия РФ направила на украинскую столицу сразу две большие волны беспилотников.

Согласно последним данным, удалось зафиксировать и уничтожить до 15 вражеских целей, атаковавших Киев.

Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй — примерно в три ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались около 4 часов.

На этот раз враг запустил свои дроны с территории Курской области и Краснодарского края.

Власти столицы сообщают о падении обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар удалось быстро потушить.

Никто из гражданских не пострадал.

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