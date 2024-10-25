ПВО уничтожила 36 дронов во время атаки РФ на Украину

Ночью 25 октября армия РФ совершила новое воздушное нападение на Украину 63 ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, еще 16 целей – локационно потеряны.
Главные тезисы
- Силы ПВО работали сразу в 12 областях Украины.
- В ходе атаки РФ на Киев удалось уничтожить до 15 вражеских целей. Никто из гражданских не пострадал.
- Воздушные силы ВСУ сообщают, что информация об атаке еще будет обновляться.
Атака РФ на Украину 25 октября — что известно
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября 2024 года (с 23:00 24 октября) враг выпустил 63 ударных дронов типа «Shahed» и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарское — РФ.
К воздушному бою с вражескими целями были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 16 российских беспилотников локационно потеряны. Информация уточняется и обновляется.
Атака РФ на Киев — первые подробности
Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, армия РФ направила на украинскую столицу сразу две большие волны беспилотников.
Согласно последним данным, удалось зафиксировать и уничтожить до 15 вражеских целей, атаковавших Киев.
На этот раз враг запустил свои дроны с территории Курской области и Краснодарского края.
Власти столицы сообщают о падении обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар удалось быстро потушить.
Никто из гражданских не пострадал.
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