ПВО уничтожила 36 дронов во время атаки РФ на Украину

Ночью 25 октября армия РФ совершила новое воздушное нападение на Украину 63 ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, еще 16 целей – локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 25 октября — что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября 2024 года (с 23:00 24 октября) враг выпустил 63 ударных дронов типа «Shahed» и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарское — РФ.

К воздушному бою с вражескими целями были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 36 вражеских БПЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях. Поделиться

Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 16 российских беспилотников локационно потеряны. Информация уточняется и обновляется.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака РФ на Киев — первые подробности

Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, армия РФ направила на украинскую столицу сразу две большие волны беспилотников.

Согласно последним данным, удалось зафиксировать и уничтожить до 15 вражеских целей, атаковавших Киев.

Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй — примерно в три ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались около 4 часов. Поделиться

На этот раз враг запустил свои дроны с территории Курской области и Краснодарского края.

Власти столицы сообщают о падении обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар удалось быстро потушить.

Никто из гражданских не пострадал.