Силы обороны Украины ликвидировали более 1600 российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины ликвидировали более 1600 российских оккупантов

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские воины продолжают активно уничтожать силы врага. В течение 24 октября удалось ликвидировать 7 танков, 34 артиллерийских системы и 1630 солдат армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские войска продолжают успешно защищать мирное население от российских оккупантов.
  • Силы обороны Украины ликвидировали более 1600 российских военнослужащих за сутки.
  • Боевые действия на фронте продолжаются, потери армии РФ растут: танки, артиллерия, авиация и прочая техника.

Потери армии РФ по состоянию на 25 октября 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 685 910 (+1630) человек,

  • танков — 9 097 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 18 287 (+33) ед,

  • артиллерийских систем — 19 753 (+34) ед,

  • РСЗО — 1 238 (+2) ед,

  • средств ПВО — 982 (+1) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 670 (+73),

  • крылатых ракет — 2 625 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27 365 (+79) ед,

  • специальной техники — 3 535 (+22) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 24-25 октября

Как сообщает Генштаб ВСУ, обстановка на поле боя остается сложной. Российские оккупанты, используя свое превосходство в живой силе и технике, постоянно штурмуют позиции Сил обороны.

Бойцы ВСУ делают все возможное, что сдержать напор армии РФ и наносят противнику немалые потери.

Так, 24 октября на фронте было зафиксировано 187 боевых столкновений.

Солдаты РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросили 153 КАБ.

Более того, указано, что враг совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня и использовал для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Большая Писаревка, Журавка Сумской области; Купянск, Петропавловка, Андреевка Харьковской области; Терны, Северск, Дружковка, Торецк, Сухая Балка, Старая Николаевка, Волноваха, Разлив Донецкой области; Малые Щербаки, Терново, Малая Токмачка Запорожской области; Новотягинка Херсонской области.

Также указано, что в течение 24 октября авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, четыре района сосредоточения личного состава, средство ПВО, четыре артиллерийские системы противника и еще один важный объект армии РФ.

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