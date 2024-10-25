Силы обороны Украины ликвидировали более 1600 российских оккупантов

Потери армии РФ по состоянию на 25 октября 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 685 910 (+1630) человек,

танков — 9 097 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 18 287 (+33) ед,

артиллерийских систем — 19 753 (+34) ед,

РСЗО — 1 238 (+2) ед,

средств ПВО — 982 (+1) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 670 (+73),

крылатых ракет — 2 625 (+0),

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 27 365 (+79) ед,

специальной техники — 3 535 (+22) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 24-25 октября

Как сообщает Генштаб ВСУ, обстановка на поле боя остается сложной. Российские оккупанты, используя свое превосходство в живой силе и технике, постоянно штурмуют позиции Сил обороны.

Бойцы ВСУ делают все возможное, что сдержать напор армии РФ и наносят противнику немалые потери.

Так, 24 октября на фронте было зафиксировано 187 боевых столкновений.

Солдаты РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросили 153 КАБ.

Более того, указано, что враг совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня и использовал для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Большая Писаревка, Журавка Сумской области; Купянск, Петропавловка, Андреевка Харьковской области; Терны, Северск, Дружковка, Торецк, Сухая Балка, Старая Николаевка, Волноваха, Разлив Донецкой области; Малые Щербаки, Терново, Малая Токмачка Запорожской области; Новотягинка Херсонской области. Поделиться

Также указано, что в течение 24 октября авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, четыре района сосредоточения личного состава, средство ПВО, четыре артиллерийские системы противника и еще один важный объект армии РФ.