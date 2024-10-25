Силы обороны Украины ликвидировали более 1600 российских оккупантов

Украинские воины продолжают активно уничтожать силы врага. В течение 24 октября удалось ликвидировать 7 танков, 34 артиллерийских системы и 1630 солдат армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские войска продолжают успешно защищать мирное население от российских оккупантов.
- Силы обороны Украины ликвидировали более 1600 российских военнослужащих за сутки.
- Боевые действия на фронте продолжаются, потери армии РФ растут: танки, артиллерия, авиация и прочая техника.
Потери армии РФ по состоянию на 25 октября 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 685 910 (+1630) человек,
танков — 9 097 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 18 287 (+33) ед,
артиллерийских систем — 19 753 (+34) ед,
РСЗО — 1 238 (+2) ед,
средств ПВО — 982 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 670 (+73),
крылатых ракет — 2 625 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 27 365 (+79) ед,
специальной техники — 3 535 (+22) ед.
Ситуация на фронте 24-25 октября
Как сообщает Генштаб ВСУ, обстановка на поле боя остается сложной. Российские оккупанты, используя свое превосходство в живой силе и технике, постоянно штурмуют позиции Сил обороны.
Бойцы ВСУ делают все возможное, что сдержать напор армии РФ и наносят противнику немалые потери.
Так, 24 октября на фронте было зафиксировано 187 боевых столкновений.
Солдаты РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросили 153 КАБ.
Более того, указано, что враг совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня и использовал для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.
Также указано, что в течение 24 октября авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, четыре района сосредоточения личного состава, средство ПВО, четыре артиллерийские системы противника и еще один важный объект армии РФ.
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