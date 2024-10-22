СМИ узнали о новом неожиданном решении КНДР относительно России

Режим Ким Чен Ины отправил в Россию в не только сухопутные войска, но и собственных пилотов, которые могут управлять вражескими военными самолетами.
Главные тезисы
- Южная Корея может отреагировать на ситуацию поставкой оружия для Украины.
- Проанализированы возможные последствия для военной ситуации в регионе и геополитических отношений.
КНДР углубляет сотрудничество с Россией
По словам инсайдеров журналистов в правительстве Южной Кореи, в сентябре Северная Корея отправила пилотов-истребителей во Владивосток на Дальнем Востоке России.
Что важно понимать, все это происходило в канун первого развертывания северокорейских сухопутных войск 8 октября.
Редакция издания предполагает, что это может быть связано с тренировками на российских боевых самолетах, поставляемых в Северную Корею.
Кроме того, указано, что именно страна-агрессор РФ станет первым местом дислокации боевых пилотов Северной Кореи за рубежом со времен войны во Вьетнаме.
Пилоты из КНДР также действовали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года. Пока власти Северной Кореи не комментировали эту информацию.
КНДР фактически вступила в войну РФ против Украины
Недавно стало известно, что Северная Корея отправила в Россию тысячи своих военных, а также представителей элитного подразделения.
Согласно данным начальника ГУР Кирилла Буданова, речь идет о около 11 тысячах солдат.
Иностранные аналитики считают их "боевыми рабами", поскольку они воспитывались в информационном вакууме без какого-либо внешнего воздействия.
На фоне последних решений КНДР Южная Корея впервые может отправить Украине наступательное оружие. До этого страна оказывала Киеву только экономическую и гуманитарную помощь, а экспорт оружия воюющим странам Республика Корея не осуществляет.
Кроме того, официальный Сеул пообещал принять "поэтапные меры" против Северной Кореи и России из-за углубления их военного сотрудничества.
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