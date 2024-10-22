ЗМІ дізналися про нове неочікуване рішення КНДР щодо Росії

Режим Кім Чен Ина відправив у Росію у не лише сухопутні війська, а також власних пілотів, які можуть керувати ворожими військовими літаками.

КНДР поглиблює співпрацю з Росією

За словами інсайдерів журналістів в уряді Південної Кореї, у вересні Північна Корея відправила пілотів-винищувачів до Владивостока на Далекому Сході Росії.

Що важливо розуміти, все це відбувалося напередодні першого розгортання північнокорейських сухопутних військ 8 жовтня.

Редакція видання припускає, що це може бути пов'язано з тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до Північної Кореї.

Але не виключено, що Росія, яка постраждала від нестачі пілотів під час російсько-української війни, звернулася за допомогою до Північної Кореї, — пишуть журналісти. Поширити

Окрім того, наголошується, що саме країна-агресорка РФ стане першим місцем дислокації бойових пілотів Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі.

Пілоти з КНДР також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року. Поки влада Північної Кореї не коментувала цю інформацію.

КНДР фактично вступила у війну РФ проти України

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії тисячі своїх військових, а також представників елітного підрозділу.

Згідно з даними начальника ГУР Кирила Буданова, йдеться про близько 11 тисяч вояк.

Іноземні аналітики вважають їх "бойовими рабами", оскільки вони виховувалися в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу.

На тлі останніх рішень КНДР Південна Корея може вперше відправити Україні наступальну зброю. До цього країна надавала Києву лише економічну та гуманітарну допомогу, а експорт зброї країнам, що воюють, Республіка Корея не здійснює.