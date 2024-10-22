ЗМІ дізналися про нове неочікуване рішення КНДР щодо Росії

Режим Кім Чен Ина відправив у Росію у не лише сухопутні війська, а також власних пілотів, які можуть керувати ворожими військовими літаками.
Головні тези:
- Південна Корея може відреагувати на цю ситуацію постачанням зброї для України.
- Проаналізовані можливі наслідки для військової ситуації в регіоні та геополітичних відносин.
КНДР поглиблює співпрацю з Росією
За словами інсайдерів журналістів в уряді Південної Кореї, у вересні Північна Корея відправила пілотів-винищувачів до Владивостока на Далекому Сході Росії.
Що важливо розуміти, все це відбувалося напередодні першого розгортання північнокорейських сухопутних військ 8 жовтня.
Редакція видання припускає, що це може бути пов'язано з тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до Північної Кореї.
Окрім того, наголошується, що саме країна-агресорка РФ стане першим місцем дислокації бойових пілотів Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі.
Пілоти з КНДР також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року. Поки влада Північної Кореї не коментувала цю інформацію.
КНДР фактично вступила у війну РФ проти України
Нещодавно стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії тисячі своїх військових, а також представників елітного підрозділу.
Згідно з даними начальника ГУР Кирила Буданова, йдеться про близько 11 тисяч вояк.
Іноземні аналітики вважають їх "бойовими рабами", оскільки вони виховувалися в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу.
На тлі останніх рішень КНДР Південна Корея може вперше відправити Україні наступальну зброю. До цього країна надавала Києву лише економічну та гуманітарну допомогу, а експорт зброї країнам, що воюють, Республіка Корея не здійснює.
Окрім того, офіційний Сеул пообіцяв вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї та Росії через поглиблення їхньої військової співпраці.
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