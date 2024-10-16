Навіщо Путіну солдати КНДР. Аналітики розкрили реальну причину

На переконання команди ISW, російський диктатор Володимир Путін боїться оголошувати у РФ нову хвилю мобілізації, тому почав використовувати військових КНДР як “гарматне м'ясо” у війні проти України.

Путін боїться реакції росіян на оголошення мобілізації

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що країна-агресорка РФ могла укласти з Північною Кореєю договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", щоб, серед іншого, мати змогу залучити особовий склад армії країни до війни проти України.

Станом на сьогодні нелегітимний очільник Кремля робить все можливе, щоб уникнути оголошення мобілізації.

Що важливо розуміти, Володимир Путін досі розраховує на пошук альтернативних шляхів формування війська, щоб уникнути "внутрішніх наслідків" загальної мобілізації або ще однієї хвилі часткової.

За словами іноземних експертів, особливо гостро це питання постало для російського диктатора після початку операції українських Сил оборони у Курській області, яка призвела до потреби в новій живій силі.

Путін не хоче запроваджувати ширшу мобілізацію, а натомість більше готовий залучити до російської армії північнокорейський персонал та вдатися до інших нерегулярних зусиль формування війська. Поширити

Зеленський попередив про зміни на фронті

13 жовтня український лідер Володимир Зеленський заявив про те, що Північна Корея передає Росії не лише зброю, а й надсилає особовий склад для участі у бойових діях проти України.

За словами українського лідера, він та його команда отримали дані про те, що країна-агресорка посилює свою співпрацю з різними авторитарними режимами, насамперед з Північною Кореєю.

Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також додав, що в таких умовах відносини України з союзники потребують розвитку, а фронт потребує більшої підтримки.