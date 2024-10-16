Франція анонсувала постачання сучасних дронів-камікадзе для України

Команда французького лідера Еммануеля Макрона ухвалила рішення, що незабаром почне постачати Україні свою першу розробку дронів-камікадзе.
Головні тези:
- Ударні безпілотники французького виробництва будуть надіслані до України найближчими тижнями.
- Франція не досягне планованих 3 млрд євро військової допомоги Україні через дефіцит бюджету.
- Рішення Франції поставити дрони-камікадзе є кроком в напрямку підтримки України.
Франція намагається збільшити військову допомогу для України
З заявою з цього приводу виступив очільник Міністерства оборони Себастьєн Лекорню.
За його словами, випробування першого французького ударного безпілотника були дійсно успішними.
Окрім того, міністр офіційно підтвердив, що вже "наступними тижнями" їх отримають перші французькі підрозділи, а також Україна.
Себастьєн Лекорню також наголосив, що для команди Еммануеля Макрона вкрай важливо щонайменш за два роки "відновити суверенітет" у цій перспективній сфері, тобто забезпечити власне виробництво ударних БПЛА.
Як уже згадувалося раніше, ще навесні офіційний Париж замовив 2000 таких безпілотників французького виробництва, з яких сотню планували для України.
Франція не може реалізувати свій початковий план щодо України
Протягом поточного року команда Макрона недовиконає свій початковий план щодо обсягів військової допомоги Україні.
Де-факто це означає, що офіційний Париж не може досягти позначки 3 млрд євро. Головна причина ― дефіцит бюджету.
Що важливо розуміти, Францію доволі часто звинувачували в тому, що вона недостатньо допомагає Україні на тлі її війни проти РФ.
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