Франція готує новий пакет допомоги Україні з гаубицями Caesar

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього, серед іншого, увійдуть гаубиці Caesar.
Головні тези:
- Франція готує новий пакет військової допомоги для України, в який увійдуть гаубиці Caesar, танки та інше військове обладнання.
- Понад 2000 українських солдатів пройдуть підготовку у військових таборах у Франції для підвищення бойової готовності.
- Метою надання військової допомоги є підготовка української бригади до грудня 2024 року.
- Україна вже отримувала військову допомогу від Франції, включаючи ракети та винищувачі Mirage 2000.
Що відомо про новий пакет допомоги Україні від Франції
Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Україна отримає 128 транспортних машин VAB, 18 артилерійських гаубиць Caesar і 24 легких танки.
Крім цього, наприкінці цього року 2100 українських солдатів проведуть два місяці у військових таборах у Франції для підготовки до бойових дій.
При цьому наголошується, що невелика частина навчання буде зосереджена на підготовці на танках.
Метою цієї масштабної операції є підготовка бригади українських Збройних сил до грудня 2024 року.
Допомога Україні від Франції
З початку повномасштабної війни Франція надає Україні військову допомогу. Париж, зокрема, вже постачає далекобійні ракети SCALP та САУ Caesar.
Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання Україні винищувачів Mirage 2000. Повітряні сили України відреагували на цю заяву, назвавши Mirage 2000 літаком, який здатний ефективно виконувати бойові завдання.
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