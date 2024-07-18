Франция готовит новый пакет помощи Украине с гаубицами Caesar

Франция готовит новый пакет военной помощи в Украине. В него, среди прочего, войдут гаубицы Caesar.
Главные тезисы
- Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины, включая гаубицы Caesar и другое оборудование.
- Украина получит транспортные машины, артиллерийские гаубицы и другое вооружение в рамках плана на 2024 год.
- Более 2000 украинских солдат пройдут подготовку во Франции для улучшения боевой готовности.
- Президент Франции объявил о поставках истребителей Mirage 2000 для Украины, что вызвало позитивную реакцию со стороны украинских ВВС.
Что известно о новом пакете помощи Украине от Франции
Согласно документу, с которым ознакомилось издание, Украина получит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.
Кроме того, в конце этого года 2100 украинских солдат проведут два месяца в военных лагерях во Франции для подготовки к боевым действиям.
При этом отмечается, что небольшая часть обучения будет сосредоточена на подготовке танков.
Цель этой масштабной операции — подготовка бригады украинских Вооруженных сил к декабрю 2024 года.
Помощь Украине от Франции
С начала полномасштабной войны Франция оказывает Украине военную помощь. Париж, в частности, уже снабжает дальнобойные ракеты SCALP и САУ Caesar.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине истребителей Mirage 2000. Воздушные силы Украины отреагировали на это заявление, назвав Mirage 2000 самолетом, способным эффективно выполнять боевые задачи.
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