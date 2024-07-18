Франция готовит новый пакет помощи Украине с гаубицами Caesar

Франция готовит новый пакет военной помощи в Украине. В него, среди прочего, войдут гаубицы Caesar.

Что известно о новом пакете помощи Украине от Франции

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, Украина получит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.

Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят другую часть дополнительного французского оборудования в соответствии с планом, намеченным на 2024 год, — говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, в конце этого года 2100 украинских солдат проведут два месяца в военных лагерях во Франции для подготовки к боевым действиям.

Беспрецедентный по численности отряд пробудет на месте в течение двух месяцев. Проходящие подготовку солдаты будут размещены во Франции. Это те же центры, которые каждый год принимают французских солдат перед каждой операцией на иностранном театре военных действий, говорится в сообщении. Поделиться

При этом отмечается, что небольшая часть обучения будет сосредоточена на подготовке танков.

Цель этой масштабной операции — подготовка бригады украинских Вооруженных сил к декабрю 2024 года.

Помощь Украине от Франции

С начала полномасштабной войны Франция оказывает Украине военную помощь. Париж, в частности, уже снабжает дальнобойные ракеты SCALP и САУ Caesar.