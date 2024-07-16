Украина может получить от Франции до 20 истребителей Mirage-2000-5 — эксперт
Категория
Украина
Дата публикации

Украина может получить от Франции до 20 истребителей Mirage-2000-5 — эксперт

Украина может получить от Франции до 20 истребителей Mirage-2000-5 — эксперт
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Источник:  Эспрессо

Франция может готовиться к передаче Украине 20 истребителям Mirage-2000-5.

Главные тезисы

 

  • Информация о передаче истребителей Украине возникла ранее, однако была опровергнута, но сейчас стала более конкретной.
  • Французские инструкторы будут обучать украинских военнослужащих на самолетах Mirage-2000, что поможет укрепить оборону страны.
  • Обучение пилотов займет несколько месяцев, что подразумевает продолжительный процесс подготовки к эксплуатации новой техники.
  • Получение истребителей Mirage-2000-5 даст Украине возможность укрепить свои оборонные позиции и сдерживать угрозы со стороны России.

Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage-2000-5

Информация о том, что Украина получит 100% от Франции истребители Mirage-2000-5, появилась именно от президента страны. К тому же отмечается срок в полгода. Впрочем, важно отметить, что во французской прессе информация о том, что украинские пилоты якобы учатся на истребителях Mirage-2000, появилась в марте 2023 года. Затем эта информация была опровергнута командованием воздушных сил. На официальном уровне в Сенате Франции возможность передачи этих самолетов Украине обсуждалась зимой 2022-2023 годов, сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

Катков напомнил, что недавно было обнародовано интервью с послом Франции в Украине. Дипломат сказал, что обучение и подготовка пилотов на самолетах Mirage-2000 занимает месяцы.

Пока неизвестно, какой это срок, потому что и полгода можно считать как несколько месяцев. О количестве истребителей Mirage-2000-5, которые Франция может передать Украине, эта информация держится в тайне. Впрочем, можно констатировать, что речь идет о 20 единицах. Именно такое количество самолетов находится на вооружении Франции и все равно снимается с вооружения. Об этом и подчеркивал министр обороны Франции. Он подчеркнул, что вся снимаемая с вооружения техника передается в Украину, — резюмировал Катков.

Французские инструкторы будут обучать в Украине бойцов ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.

Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

По словам Сырского, он уже подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.

Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции будет побуждать других партнеров присоединиться к такой инициативе.

Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян.

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