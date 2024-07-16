Украина может получить от Франции до 20 истребителей Mirage-2000-5 — эксперт

Франция может готовиться к передаче Украине 20 истребителям Mirage-2000-5.
Главные тезисы
- Информация о передаче истребителей Украине возникла ранее, однако была опровергнута, но сейчас стала более конкретной.
- Французские инструкторы будут обучать украинских военнослужащих на самолетах Mirage-2000, что поможет укрепить оборону страны.
- Обучение пилотов займет несколько месяцев, что подразумевает продолжительный процесс подготовки к эксплуатации новой техники.
- Получение истребителей Mirage-2000-5 даст Украине возможность укрепить свои оборонные позиции и сдерживать угрозы со стороны России.
Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage-2000-5
Катков напомнил, что недавно было обнародовано интервью с послом Франции в Украине. Дипломат сказал, что обучение и подготовка пилотов на самолетах Mirage-2000 занимает месяцы.
Французские инструкторы будут обучать в Украине бойцов ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел онлайн-переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.
По словам Сырского, он уже подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.
Главнокомандующий выразил надежду, что решительность Франции будет побуждать других партнеров присоединиться к такой инициативе.
Он добавил, что поблагодарил французского министра за военную и экономическую помощь Украине для обороны от россиян.
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