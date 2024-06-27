Ле Пен выступила против введения французских военных в Украину

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в случае победы на выборах пообещала заблокировать отправку французских военных в Украину.
Главные тезисы
- Изменения политической картины Франции могут произойти в случае победы ультраправой партии на выборах.
- Поддержка ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выросла до 38%, что свидетельствует о потере приверженности французов Макрону.
Марин Ле Пен пообещала заблокировать решение Эмманюэля Макрона
По ее словам, если партия "Национальное объединение" одержит победу на выборах и сформирует правительство, то президент Эмманюэль Макрон не сможет отправить французские войска в Украину.
Она назвала это пределом, который ее партия не позволит перейти.
В воскресенье во Франции состоится голосование в первом из двух туров досрочных парламентских выборов.
Отметим, что в мае лидер французских ультраправых Марин Ле Пен назвала оккупированный Крым легитимной частью России, заявив о якобы свободном волеизъявлении жителей полуострова.
Макрон теряет расположение французов
Издание Bloomberg официально подтвердило, что рейтинг поддержки французского лидера Эммануэля Макрона упал на шесть пунктов – до исторического минимума.
Поддержка ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выросла до 38%.
Левый "Новый народный фронт" заручился 29% поддержки, в то время как возглавляемая Макроном группа "Возрождение" осталась на третьем месте с 22%".
Президент Франции распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы после того, как его группа проиграла на выборах Европейскому парламенту.
Первый тур выборов запланирован на 30 июня, а второй – 7 июля.
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