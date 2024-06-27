Ле Пен выступила против введения французских военных в Украину
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Ле Пен выступила против введения французских военных в Украину

Ле Пен
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Источник:  online.ua

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в случае победы на выборах пообещала заблокировать отправку французских военных в Украину.

Главные тезисы

  • Изменения политической картины Франции могут произойти в случае победы ультраправой партии на выборах.
  • Поддержка ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выросла до 38%, что свидетельствует о потере приверженности французов Макрону.

Марин Ле Пен пообещала заблокировать решение Эмманюэля Макрона

По ее словам, если партия "Национальное объединение" одержит победу на выборах и сформирует правительство, то президент Эмманюэль Макрон не сможет отправить французские войска в Украину.

Она назвала это пределом, который ее партия не позволит перейти.

Для президента звание главнокомандующего вооруженными силами – это почетное звание, поскольку именно премьер-министр контролирует финансовые потоки – заявила Ле Пен в интервью газете Le Télégramme.

Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

Лидер французской партии "Национальное объединение"

В воскресенье во Франции состоится голосование в первом из двух туров досрочных парламентских выборов.

Отметим, что в мае лидер французских ультраправых Марин Ле Пен назвала оккупированный Крым легитимной частью России, заявив о якобы свободном волеизъявлении жителей полуострова.

Макрон теряет расположение французов

Издание Bloomberg официально подтвердило, что рейтинг поддержки французского лидера Эммануэля Макрона упал на шесть пунктов – до исторического минимума.

Поддержка ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выросла до 38%.

Левый "Новый народный фронт" заручился 29% поддержки, в то время как возглавляемая Макроном группа "Возрождение" осталась на третьем месте с 22%".

Президент Франции распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы после того, как его группа проиграла на выборах Европейскому парламенту.

Первый тур выборов запланирован на 30 июня, а второй – 7 июля.

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