Орбан и Ле Пен могут объединиться в новоизбранном парламенте ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан и Ле Пен могут объединиться в новоизбранном парламенте ЕС

Виктор Орбан
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Источник:  Politico

На призыв пророссийской французской политики Марин Ле Пен к премьер-министру Италии Джорджии Мэлони о создании правой супергруппы в новоизбранном парламенте ЕС отозвался глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Какие последствия может иметь группа из Ле Пен, Орбана и Мелони в новом парламенте ЕС

Орбан заявил, что будто будущее правых в ЕС сейчас находится в руках двух женщин.

Партия Мелони "Братья Италии" заседает вместе с Европейскими консерваторами и реформистами (ECR) в парламенте ЕС, а "Национальное объединение" Ле Пен является частью группы "Идентичность и демократия" (ID).

Инициатива Ле Пен по созданию единой правой группы была выдвинута на фоне ожиданий роста поддержки прав на выборах в ЕС 6-9 июня.

Что известно о перспективах объединения правых в новом парламенте ЕС

По мнению французской политики, новая сила могла бы стать второй в парламенте ЕС после правоцентристской Европейской народной партии.

При этом Орбан разделяет политические взгляды Ле Пена.

Импульса, который возникнет в результате такого партнерства, может быть достаточно, чтобы изменить конфигурацию европейских правых или даже вытеснить Европейскую народную партию, — заявляет премьер-министр Венгрии.

Партия Орбана "Фидес" вышла из ЕНП в 2021 году и ведет переговоры о вступлении в ЕКР.

Однако венгерский лидер заявил, что Фидес потребует от ЕКС прояснить свою позицию относительно будущих отношений с поддерживающими венгры Национальным объединением Ле Пен и ЕНП, которую Орбан раскритиковал как находящуюся под немецким влиянием.

Кроме количества мест, которые получит та или иная партия, самым важным, на мой взгляд, будет количество депутатов Европарламента, готовых идти дальше в войне в Украине, и количество тех, кто будет за ее прекращение, заявил венгерский лидер.

В случае создания такой политической силы Орбан и Ле Пен получили бы значительное влияние на политику ЕС, в частности, относительно помощи Украины.

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