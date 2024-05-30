На призыв пророссийской французской политики Марин Ле Пен к премьер-министру Италии Джорджии Мэлони о создании правой супергруппы в новоизбранном парламенте ЕС отозвался глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Какие последствия может иметь группа из Ле Пен, Орбана и Мелони в новом парламенте ЕС
Орбан заявил, что будто будущее правых в ЕС сейчас находится в руках двух женщин.
Партия Мелони "Братья Италии" заседает вместе с Европейскими консерваторами и реформистами (ECR) в парламенте ЕС, а "Национальное объединение" Ле Пен является частью группы "Идентичность и демократия" (ID).
Инициатива Ле Пен по созданию единой правой группы была выдвинута на фоне ожиданий роста поддержки прав на выборах в ЕС 6-9 июня.
Что известно о перспективах объединения правых в новом парламенте ЕС
По мнению французской политики, новая сила могла бы стать второй в парламенте ЕС после правоцентристской Европейской народной партии.
При этом Орбан разделяет политические взгляды Ле Пена.
Партия Орбана "Фидес" вышла из ЕНП в 2021 году и ведет переговоры о вступлении в ЕКР.
Однако венгерский лидер заявил, что Фидес потребует от ЕКС прояснить свою позицию относительно будущих отношений с поддерживающими венгры Национальным объединением Ле Пен и ЕНП, которую Орбан раскритиковал как находящуюся под немецким влиянием.
В случае создания такой политической силы Орбан и Ле Пен получили бы значительное влияние на политику ЕС, в частности, относительно помощи Украины.
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