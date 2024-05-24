Началась подготовка к вступлению Европы в войну — Орбан

Как считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, все последние события на международной арене можно считать подготовкой к вступлению Европы в войну с Россией.

Орбан опасается, что Европе придется воевать с РФ

Венгерский лидер откровенно признался, что рассматривает заявления о потенциальном нападении России на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.

То, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, возможно сейчас больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своеобразной подготовкой к возможному прямому военному конфликту, мы смело это можем назвать: началась подготовка к вступлению Европы в войну. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Что интересно, пророссийский политик все же поддерживает инициативу по усилению венгерской армии.

По его убеждению, существование армий не приводит к войне, их отсутствие приводит к ней.

Виктор Орбан признал, что его войска нужно совершенствовать немедленно, ведь они могут оказаться не готовы к событиям ближайшего будущего.

Статус Венгрии в НАТО может измениться

24 мая Виктор Орбан сообщил, что прямо сейчас официальный Будапешт активно работает над созданием новой концепции, отличающей Венгрию от других членов НАТО.

Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории Североатлантического союза, — подчеркнул он. Поделиться

Орбан также обратил внимание на то, что армия Венгрии участвует в двух миссиях НАТО за пределами территории блока — в Ираке и в Косово.