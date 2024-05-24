Началась подготовка к вступлению Европы в войну — Орбан

Как считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, все последние события на международной арене можно считать подготовкой к вступлению Европы в войну с Россией.
Орбан опасается, что Европе придется воевать с РФ
Венгерский лидер откровенно признался, что рассматривает заявления о потенциальном нападении России на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.
Что интересно, пророссийский политик все же поддерживает инициативу по усилению венгерской армии.
По его убеждению, существование армий не приводит к войне, их отсутствие приводит к ней.
Виктор Орбан признал, что его войска нужно совершенствовать немедленно, ведь они могут оказаться не готовы к событиям ближайшего будущего.
Статус Венгрии в НАТО может измениться
24 мая Виктор Орбан сообщил, что прямо сейчас официальный Будапешт активно работает над созданием новой концепции, отличающей Венгрию от других членов НАТО.
Орбан также обратил внимание на то, что армия Венгрии участвует в двух миссиях НАТО за пределами территории блока — в Ираке и в Косово.
Несмотря на это, приспешник Путина добавил, что Венгрия не хочет защищать Украину от РФ, если Альянс решит вступить в войну.
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