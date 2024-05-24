Розпочалася підготовка до вступу Європи у війну — Орбан

Як вважає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, усі останні події на міжнародній арені можна вважати підготовкою до вступу Європи у війну з Росією.

Орбан боїться, що Європі доведеться воювати з РФ

Угорський лідер відверто зізнався, що розглядає заяви про потенційний напад Росії на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.

Те, що сьогодні відбувається в Брюсселі і Вашингтоні, можливо, зараз більше в Брюсселі, ніж у Вашингтоні, є своєрідною підготовкою до можливого прямого військового конфлікту, ми сміливо це можемо назвати: розпочалася підготовка до вступу Європи у війну. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Що цікаво, проросійський політик все-таки підтримує ініціативу щодо посилення угорської армії.

На його переконання, "існування армій не призводить до війни, їхня відсутність призводить до неї.

Віктор Орбан визнав, що його війська потрібно удосконалювати негайно, адже вони можуть виявитися неготовими до подій найближчого майбутнього.

Статус Угорщини в НАТО може змінитися

24 травня Віктор Орбан повідомив, що просто зараз офіційний Будапешт активно працює над створенням нової концепції, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО.

Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території Альянсу, — наголосив він. Поширити

Орбан також звернув увагу на те, що армія Угорщини наразі бере участь у двох місіях НАТО за межами території блоку — в Іраку і в Косові.