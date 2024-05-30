На заклик проросійської французької політикині Марін Ле Пен до прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні щодо створення правої супергрупи у новообраному парламенті ЄС відгукнувся очільник угорського уряду Віктор Орбан.
Які наслідки може мати група з Ле Пен, Орбана та Мелоні у новому парламенті ЄС
Орбан заявив, що нібито майбутнє правих в ЄС наразі перебуває в руках двох жінок.
Партія Мелоні "Брати Італії" наразі засідає разом із Європейськими консерваторами та реформістами (ECR) у парламенті ЄС, а "Національне об'єднання" Ле Пен є частиною групи "Ідентичність і демократія" (ID).
Ініціатива Ле Пен зі створення єдиної правої групи була висунута на тлі очікувань щодо зростання підтримки правих на виборах у ЄС 6-9 червня.
Що відомо про перспективи об’єднання правих у новому парламенті ЄС
На думку французької політикині, новостворена сила могла б стати другою в парламенті ЄС після правоцентристської Європейської народної партії.
При цьому Орбан розділяє політичні погляди Ле Пен.
Партія Орбана "Фідес" вийшла з ЄНП 2021 року і веде переговори про вступ до ЄКР.
Однак угорський лідер заявив, що Фідес вимагатиме від ЄКР прояснити свою позицію щодо майбутніх відносин із Національним об'єднанням Ле Пен, яке підтримують угорці, і ЄНП, яку Орбан розкритикував як таку, що перебуває під німецьким впливом.
У разі створення такої політичної сили Орбан та Ле Пен отримали б змогу значним чином впливати на політику ЄС, зокрема, стосовно допомоги України.
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