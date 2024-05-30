Орбан та Ле Пен можуть об'єднатись у новообраному парламенті ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан та Ле Пен можуть об'єднатись у новообраному парламенті ЄС

Віктор Орбан
Джерело:  Politico

На заклик проросійської французької політикині Марін Ле Пен до прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні щодо створення правої супергрупи у новообраному парламенті ЄС відгукнувся очільник угорського уряду Віктор Орбан. 

Які наслідки може мати група з Ле Пен, Орбана та Мелоні у новому парламенті ЄС

Орбан заявив, що нібито майбутнє правих в ЄС наразі перебуває в руках двох жінок.

Партія Мелоні "Брати Італії" наразі засідає разом із Європейськими консерваторами та реформістами (ECR) у парламенті ЄС, а "Національне об'єднання" Ле Пен є частиною групи "Ідентичність і демократія" (ID).

Ініціатива Ле Пен зі створення єдиної правої групи була висунута на тлі очікувань щодо зростання підтримки правих на виборах у ЄС 6-9 червня.

Що відомо про перспективи об’єднання правих у новому парламенті ЄС

На думку французької політикині, новостворена сила могла б стати другою в парламенті ЄС після правоцентристської Європейської народної партії.

При цьому Орбан розділяє політичні погляди Ле Пен.

Імпульсу, який виникне в результаті такого партнерства може бути достатньо, щоб змінити конфігурацію європейських правих або навіть витіснити Європейську народну партію, — заявляє прем’єр-міністр Угорщини.

Партія Орбана "Фідес" вийшла з ЄНП 2021 року і веде переговори про вступ до ЄКР.

Однак угорський лідер заявив, що Фідес вимагатиме від ЄКР прояснити свою позицію щодо майбутніх відносин із Національним об'єднанням Ле Пен, яке підтримують угорці, і ЄНП, яку Орбан розкритикував як таку, що перебуває під німецьким впливом.

Крім кількості місць, які отримає та чи інша партія, найважливішим, на мій погляд, буде кількість депутатів Європарламенту, готових іти далі у війні в Україні, і кількість тих, хто буде за її припинення, — заявив угорський лідер.

У разі створення такої політичної сили Орбан та Ле Пен отримали б змогу значним чином впливати на політику ЄС, зокрема, стосовно допомоги України.

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