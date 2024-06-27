Ле Пен виступила проти введення французьких військових до України
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Політика
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Ле Пен виступила проти введення французьких військових до України

Марін Ле Пен
Джерело:  online.ua

Лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, у випадку перемоги на виборах пообіцяла заблокувати відправку французьких військових до України.

Головні тези:

  • Зміни в політичній картині Франції можуть відбутися у разі перемоги ультраправої партії на виборах.
  • Підтримка ультраправої партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен зросла до 38%, що свідчить про втрату прихильності французів до Макрона.

Марін Ле Пен пообіцяла заблокувати рішення Емманюеля Макрона

За її словами, якщо партія "Національне об’єднання" здобуде перемогу на виборах і сформує уряд, то президент Емманюель Макрон не зможе відправити французькі війська в Україну.

Вона назвала це межею, яку її партія не дозволить перейти. 

Для президента звання головнокомандувача збройними силами - це почесне звання, оскільки саме прем'єр-міністр контролює фінансові потоки — заявила Ле Пен в інтерв'ю газеті Le Télégramme.

Марін Ле Пен

Марін Ле Пен

Лідерка французької партії "Національне об’єднання" 

У неділю у Франції відбудеться голосування в першому з двох турів дострокових парламентських виборів.

Зазначимо, що у травні лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен назвала окупований Крим легітимною частиною Росії, заявивши про нібито вільне волевиявлення жителів півострова.

Макрон втрачає прихильність французів

Видання Bloomberg офіційно підтвердило, що рейтинг підтримки французького лідера Еммануеля Макрона впав на шість пунктів — до історичного мінімуму.

Підтримка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен зросла до 38%.

Лівий "Новий народний фронт" заручився 29% підтримки, в той час, як очолювана Макроном група "Відродження" залишилася на третьому місці з 22%".

Президент Франції розпустив Національні збори та призначив позачергові парламентські вибори після того, як його група програла на виборах до Європейського парламенту.

Перший тур виборів запланований на 30 червня, а другий — 7 липня.

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